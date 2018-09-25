(Görüntülü)Phillip Cocu: "Taraftarımız harikaydı" 1

"İlk yarıdaki oyun beni tatmin etti" "Reyes'i çok daha iyi gördüm" "Sabırlarının karşılığını vereceğiz" "İhtiyacımız olan istikrar" Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi ve takımın performansını değerlendirdi. "TARAFTARIMIZ HARİKAYDI" Taraftarın oluşturduğu atmosfer için Cocu, "Hayranlık uyandırıcı bir atmosfer vardı. Taraftarımız harikaydı. Bizim itici gücümüz oldu. İlk yarı şu ana kadarki en iyi oyunumuzdu. İkinci yarıda iki takım da daha açık bir oyun sergiledi. Git gelli bir maç oldu. Sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Ayew'in güzel golüyle beraberliği yakaladık. Galibiyet alacak fırsatı da yakaladık ama atamadık. Taraftarlarımıza galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüm. Bizim için bu skor hayal kırıklığı oldu. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. "İLK YARIDAKİ OYUN BENİ TATMİN ETTİ" Beşiktaş maçının ilk yarısında Fenerbahçe'nin oyununu beğendiğine vurgu yapan Cocu, "Yoktan bir gol yedik. Babel mükemmel bir şut attı. Devre arasında oyuncularıma, 'Golü atamadık ama sonuna kadar ilk yarıda iyi oynadık. Bu şekilde devam edelim.' dedim. Rakibin oyun tarzı da sizi etkiler. Hızlı kanat oyuncuları var. Topu kaybettiğimizde hızlı bir şekilde kalemize geldiler ve bunu iyi savunduk. Takımı öne çıkarmak için daha kompakt oynamaya ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik bu akşam. İlk yarıdaki oyun beni tatmin etti" şeklinde konuştu. "REYES'İ ÇOK DAHA İYİ GÖRDÜM" Cocu, Fenerbahçe'nin yeni transferleri ile ilgili şunları söyledi: "Diego Reyes'i çok daha iyi gördüm. Takıma uyum sağlamış gözüktü. Benzia'yı da istediğimiz gibi topla buluşturduk ve daha fazla katkı sağlayacağı noktaya geldik. Slimani'yi biliyoruz ama takımın da onu daha fazla tanıması gerekiyor. Jailson'u da iyi buldum ama daha fazla gelişmesi fark ediyor. Arkadaşlarıyla anlaşmak için İngilizce konuşması gerekiyor. Bunun için de çaba sarf ediyor." "SABIRLARININ KARŞILIĞINI VERECEĞİZ" Takımın zor bir süreçten geçtiğini ve zamana ihtiyaçları olduklarına vurgu yapan Cocu, "İçinde bulunduğumuz pozisyondan memnun değilim. Dinamo Zagreb maçından konuşmak bile istemiyorum. O maçı da bu seviyede oynasaydık, skor farklı olurdu. Bunu değiştiremeyiz. Bu pozisyonumuzdan memnun olamam. Başkanımızla, yönetimimizle birlikte yola çıktı. Birçok değişiklik var. Bu tarz değişiklikler de her zaman zordur. İyi kötü kararlar verilir. Kendi işime odaklandım. Bu akşam farklı bir takım vardı. bu güvenle devam etmeliyiz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar memnun değillerse bunu belirtme hakları vardır. Sabırlarının karşılığını vereceğiz" şeklinde konuştu. "İHTİYACIMIZ OLAN İSTİKRAR" Cocu, sahaya süreceği ilk 11'i belirlediğini ve zaman ihtiyaçlarını olduğunu belirterek, "Kafamda bir ilk 11 var. Sakatlık yaşanmazsa yüzde 90-95 kafamda kadro var. Çok değişiklik yapmayı sevmem. Bizim ihtiyacımız olan istikrar. Saha içinde topsuz hareketliliğe daha fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Phillip Cocu'nun açıklamaları