(Görüntülü) Parasını alamayan futbolcular kulübü terk etti, taraftar valiliğe siyah çelenk bıraktı

Mahir ALAN / ADIYAMAN,() - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü futbolcuları paralarını alamadıkları için kulübü terk etti. Adıyamanlı taraftarlar ise belediye ve valilik önüne üzerinde 'Adıyaman 1954 Spor Ruhuna El Fatiha' yazılı çelenk bıraktı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor Kulübü bir süredir yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle futbolcuların parasını ödeyemedi. Parasını alamayan futbolcular ise dün akşam eşyalarını alarak kulüp binasını terk etti. Adıyamanlı taraftarlar ve Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, bugün bir araya gelerek vali ve belediye başkanlarının kulüple ilgilenmediğini ileri sürerek siyah çelenklerle kentin sokaklarında yürüyüş yaptı. Taraftarlar daha sonra üzerlerinde 'Adıyaman 1954 Spor Ruhuna El Fatiha' yazılı çelenkleri valilik ve belediye binaları önüne bıraktı. BAŞKAN KOÇ: "ENGELLERİ KALDIRAMAZSAK KULÜP KAPANACAK" Başkan Hüseyin Koç çelenk bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dört yıllık bir uğraş sonucunda büyük bedeller ödeyerek hem maddi hem manevi takımımızı 3 lige çıkarttık. Sezona başlarken düşük bütçeler ile başlamamıza rağmen sporun büyük giderleri var. Bunun içerisinde olan insanlar daha iyi anlıyor bunu. Bu bedel bu ekonomik şartlarda destek olmadan devletimizin büyüklerinden, ilin ileri gelenlerinden olmadan bu kulübün yürümesi imkansız. İlk devreyi umutlar ile tamamladık. Dört futbolcumuz bizi federasyona şikayet etti. 10 günlük bir sürecimiz var. Bu süreçte federasyondaki engelleri kaldıramazsak kulüp kapanacak duruma gelecek. Ufak da olsa gelen gelirlere el konulacak ve bundan sonra daha kötüye gidecek. Bu kötüye gidişin bir ön görünümü. Biz Adıyaman sporun durumuna düşmek istemiyoruz. İlimizi uyandırma adına takımıza sahip çıkma adına, bizleri daha iyi anlama adına bu uyanış yürüyüşü olsun. Herhangi bir art niyet yok. Bugün taraftarımızla birlikte bir yürüyüş yaptık, kaybetmeyelim. Bu takımı bedelleri çok ağır olur. Şehir olarak yıpranırız, taraftarlar olarak yıpranırız. Ben bu zamana kadar hep dürüst bir başkan olarak spor camiasında anıldım. Dürüst olarak bunu yönetmek lazım. Biz bu zamana kadar futbolcularımıza verdiğimiz her sözü yerine getiremedik. İmkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz buda yeterli olmuyor. Bir kaç futbolcumuz şehri terk etti. Bugünde sonuç alamazsak söz alamasak hepsini yollamak zorunda kalacağız. Bugün biz insanız vicdanımız var. Futbolcular transfer sezonu açıkken biz bu insanlara boş vaatler vermek istemiyoruz. Eğer biz futbolcularımıza söz verip yapamazsak bu futbolcularımıza yazık olacak. Eğer biz bunun önüne geçemezsek küme düşeriz. Eğer böyle giderse kapımıza kilit vuracağız. Yapacak başka bir şey kalmadı."