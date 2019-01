(Görüntülü) Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'ya sponsor desteği -2

Sümeyye Boyacı Olabileceğim en erken yaşta milli sporcu oldum



Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Maddi imkansızlıklar nedeniyle son anda katıldığım Brezilya'daki turnuvadan altın madalyayla döndüm. Sponsorlar tarafından desteklenmek çok önemli. Herkesin sporcuları desteklemesini diliyorum dedi.



2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, İstanbul'da bir otelde düzenlenen organizasyonla sponsorluk anlaşması imzaladı.



Düzenlenen törende konuşan Sümeyye, engelli bir birey olarak yaşadığı zorlukları şöyle anlattı;



Eskişehir'de iki kolum olmadan dünyaya geldim. Herkesin elleriyle yapabildiği şeyleri ayaklarımla yapabiliyorum. 6 aylıkken annemin, ayaklarımı çiçeklere değdirmesiyle dokunma hissini kazandım. Gelişimim normal bir çocuğun gelişimi gibi devam etti. Farkımın başladığı 3-4 yaşlarımda, annem mutfaktayken, odada gül resmi çizmiştim. Annem o an, 'evde başkası olsaydı o resmin senin yaptığına inanmazdım' dedi. Bunu da her zaman söyler. Rusya'da 5 yaşında ilk kişisel sergimi açtım. Engelli birey olarak eğitim hayatına atılmak zor bir şeydi. Bunu aşmanın bir yolu vardı ve ebru sanatına başladım. Bu sanatımı da 6-7 yıl boyunca sürdürdüm.



OLABİLECEĞİM EN ERKEN YAŞTA MİLLİ SPORCU OLDUM



Yüzme sporuna nasıl başladığıyla ilgili de bilgiler veren milli sporcu, 5.5 yaşında annemin teşviğiyle, Çiğdem hocamın eğitiminde başladım. Başlangıçta korkuyordum. Hocamın sabrı ve sevgisiyle 12 saatte tamamiyle öğrendim. 4 yıl boyunca özel ders şeklinde devam etti. Sonrasında bir takıma girdim ve Mehmet Bey ile Türkiye Şampiyonalarına katıldık. Altın madalya aldıkça Milli takıma çağrıldım. Beni durdurmak isteyen insanlar oldu. Her başarı kolay değil. 12 yaşında, olabileceğim en erken yaşta, ikişer bronz ve gümüş madalya alarak Milli sporcu oldum diye konuştu.



BREZİLYA'DAKİ ŞAMPİYONAYA MADDİ İMKANSIZLIKLARDAN DOLAYI GİDEMİYORDUM



Brezilya'da altın madalya kazandığı bir şampiyonaya maddi imkansızlıklar sebebiyle katılamayacağını ancak bulunan destekle gittiğini söyleyen Sümeyye Boyacı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan en küçük sporcu bendim. Sonrasında daha çok çalıştım. 2018 Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Cumhuriyet tarihimizin yüzme branşındaki ilk kadın Avrupa şampiyonu oldum. Yüzme ve spor maliyetli şeyler. Gönülden gelmezse yapamıyorsunuz. Maddiyata da dayanıyor. Yarışlar, malzemeler masraflı. Desteklenmemiz çok önemli. Mesela ilk kez İstiklal Marşı'nı okuttuğum yarış Brezilya'daydı. Başta federasyonumuzun maddi imkansızlığından dolayı gidemiyordum. Son anda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gittim ve altın madalya aldım. Sponsorlar tarafından desteklenmek çok önemli. Cem Bey benim ilk sponsorum oldu. Herkesin sporcuları desteklemesini diliyorum şeklinde konuştu



CEM HELVACI TÜRKİYE'DE BU TARZ DESTEKLERE İHTİYAÇ VAR



Sümeyye Boyacı'ya sponsorluk desteği veren Bursa Kebap Evi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı da, yeni yılda bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak istediklerini ve bunu da gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Sümeyye ile 2019 yılı için sponsorluk anlaşması imzaladık. Bir sosyal sorumluluk üstlenmeyi istedik. Burada da Türkiye'yi çok iyi temsil eden Sümeyye Boyacı ile yolumuz kesişti. 2019 yılında kendisine maddi ve manevi destek vereceğiz. Federasyonun götürmediği yarışlara biz götüreceğiz. Türkiye'de bu tarz desteklere ihtiyaç var. Sümeyye ile insanların gönlünde bir pencere açabilirsek ne mutlu bize dedi.