(Görüntülü)(ÖZEL) TOFAŞ'lı Jeff Withey Türkiye'de basketbol NBA'den daha sert oynanıyor

(ÖZEL) TOFAŞ'lı Jeff Withey Türkiye'de basketbol NBA'den daha sert oynanıyor Gürkan DURALBURSA,() TOFAŞ'ın yeni transferi Jeff Withey, Türk basketbolu ve NBA arasındaki farkı değerlendirirken, Türkiye'de basketbol çok sert oynanıyor. NBA ile arasındaki en büyük fark bu. NBA?de biraz daha az fiziksel olarak oynanırken, burada çok daha fiziğe dayalı oynanıyor dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın dev pivotu Jeff Withey, takımdaki durumundan, ligdeki basketbol seviyesi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu dile getiren ABD'li pivot, Geçen sezonki yerimize yeniden ulaşmak istiyoruz. Sezon içerisinde mücadelemizi yeniden aynı şekilde sürdürüp EuroCup?ta da çok iyi bir mücadele vermek istiyoruz. Öncelikle EuroCup?taki seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Takımda iyi parçalarımız var ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum dedi. ÖNEMLİ BİR SÜREÇ Hazırlık dönemindeki ilk maçlarında biraz zorlandıklarını belirten Jeff Withey, Antalya?daki kamp zorlu geçti ama, bu yeniden takım halinde mücadele etmek ve takım olabilmek için çok önemli bir süreçti. Bunu tekrardan yaşamamız gerektiğini biliyorum. Kendi performansımı değerlendirmek gerekirse bence iyi bir performans sergiledim. Özellikle İzmir?de oynadığımız maçlardaki performansımız ile birlikte hazırlık dönemini çok iyi bitirdik. Lig maçlarında da daha iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum diye konuştu. TÜRKİYE'DE ÇOK SERT BASKETBOL OYNANIYOR NBA'de New Orleans Pelicans, Utah Jazz ve son olarak da Dallas Mavericks formalarını giyen Jeff Withey, NBA ve Türk basketbolu arasındaki farkları anlattı. Türk basketbolunun ne kadar üst seviyede olduğu ile ilgili buraya gelmeden önce bilgim vardı diyen Withey, Bence Türk basketbolu kolej basketbolunun biraz daha üzerinde. Türkiye'de çok sert basketbol oynanıyor. NBA ile arasındaki en büyük fark bu. Basketbol NBA?de biraz daha az fiziksel olarak oynanırken burada çok daha fiziğe dayalı oynanıyor. Bunun dışında kurallar açısından NBA?de Türkiye?de olmayan bir kural var. Savunma 3 saniyesi. Bu Türkiye?de yok, biraz daha bu işimizi kolaylaştırıyor belki. Bence basketbol seviyesi Türkiye?de çok yüksek. Maçlar çok fiziksel güçle oynanıyor ancak buna da alışacağım ifadelerini kullandı. TOFAŞ, EuroCup'taki ilk maçında dün deplasmanda Alba Berlin'e 91-107 yenilirken, Jeff Withey 8 sayı ile oynadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ