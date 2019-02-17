(Görüntülü) (Özel) Stanislav Çerçesov: "Neustadter, kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor"

Tolga YILDIRIM /ANTALYA, () - RUSYA Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustadter ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de milli takımın oyuncularının iyi liglerde, iyi takımlarda oynasını istiyoruz" dedi. UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki kampında hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Stanislav Çerçesov, Fenerbahçe'de forma giyen Rus milli takım oyuncusu Roman Neustadter'in yerine 2018 Dünya Kupası kadrosunda başka futbolcuları tercih ettiğini anlattı. Neustadter'in Dünya Kupası sonrasındaki maçlarda iyi oynadığını dile getiren Çerçesov, "Şu anda belki formu biraz düşüşte ama bu futbolda oluyor. Sezon içerisinde performans düşüşü ya da yükselişi olabilir. Bizim önemli futbolcumuz. Her zaman milli takım kadrosunda yer alabilir" dedi. "FENERBAHÇE BÜYÜK TAKIM, ORADA DEVAM ETMESİ İYİ" Neustadter ile birkaç gün önce telefonda konuştuğunu anlatan Çerçesov, şunları söyledi: "Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kafasında bir şeyler var. Kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de istiyoruz ki, milli takımın oyuncuları iyi liglerde, iyi takımlarda oynasın. Hangi ligde oynayacağı futbolcuya bağlı. Benim isteğimle olmaz ama benim düşüncelerimi Neustadter biliyor. Her futbolcu nerede devam edeceği kararını kendisi alması lazım. Neustadter, Almanya'da doğmuş, orada oynamış bir futbolcu. Türkiye'de futbol biraz daha duygusal. Belki o nedenle şu anda biraz problemleri var ama iyi takımda oynasın. Fenerbahçe büyük takım, orada devam ederse milli takım için de iyi. Neustadter, çok disiplinli bir futbolcu. Fenerbahçe'de de son zamanlar 4-5 teknik direktör değişikliği oldu. O da futbolcuya sıkıntılar yaratabilir."