(Görüntülü) Özel sporcuların başarıları gururlandırdı

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları down sendromlu Enes Yılmaz (25) ve mental bozukluğu olan Muhammet Yazıcı (27), masa tenisi ve atletizm branşlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Masa tenisinde Enes Yılmaz dünya 3'üncüsü, Muhammet Yazıcı ise uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu. Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Down sendromlu Enes Yılmaz ve mental bozukluğu olan Muhammet Yazıcı, 5 yıl önce Trabzon Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezi'nde, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti almaya başladı. Sporla rehabilite bölümünde yetenekleri keşfedilen iki genç, spora yönlendirildi. Enes masa tenisine, Muhammet ise uzun atlama ve koşu branşında eğitim aldı. Kısa sürede gelişim gösteren iki sporcu il ve bölge birincilikleri kazandı. Kendilerini geliştiren sporcular 5 yılda branşlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Masa tenisinde Enes Yılmaz, Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü, Muhammet Yazıcı ise uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu. Özel sporcular, Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. "YETENEKLERİNİ KEŞFETTİK" Türkiye ve dünya çapında şampiyonluklar elde eden iki özel sporcu yetiştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Trabzon Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkez Müdürü Cafer Asan, “Enes Yılmaz’ın masa tenisi branşında iki dünya üçüncülüğü var. 5 yıldır gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti alıyor. Spor ile rehabilite bölümünde Enes’in bu yeteneğini keşfettik ve profesyonel bir şekilde bu işi yapmasına destek olduk. Enes kısa zamanda ülkesini temsil eder hale geldi. Sosyal anlamda da Enes çok büyük bir gelişme kaydetti. Muhammet de, profesyonel olarak atletizm branşı ile uğraşıyor. Uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonlukları olan bir kardeşimiz. Yakın biz zamanda milli takıma girmesini bekliyoruz" dedi. Masa tenisinde iki kez dünya üçüncülüğü elde eden Enes Yılmaz, "Masa tenisinde beğenildik, derece elde ettik. Destek olanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum" diye konuştu. Muhammet Yazıcı ise "Çok mutluyum. Spor yapıyorum ve koşuyorum. Müdürümüze ve hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.