(Görüntülü) (ÖZEL) Rus Milli Takım Teknik Direktörü Çerçesov'dan Zenit-Fenerbahçe yorumu

1-0 çok büyük avantaj sağlayacak sonuç değil

Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor

Çerçesov, lider Başakşehir'in devre arasında renklerine bağladığı Kudryashov'un iyi bir tercih olduğunu söyleyerek; Kudryashov'un kendisini göstereceğine inanıyorum dedi.

Tolga YILDIRIM-Emrah GÜLANTALYA, () -

RUSYA Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Medipol Başakşehir'in devre arasında renklerine bağladığı Fedor Kudryashov'un iyi bir tercih olduğunu belirterek, Biraz zamana ihtiyacı var. Karakterli bir oyuncu, Başakşehir'de başarılı olacaktır dedi. Çerçesov ayrıca, Fenerbahçe'nin Zenit karşında aldığı 1-0'lık galibiyeti de, Çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil diye yorumladı.

UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Burada Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanislav Çerçesov, Medipol Başakşehir'in devre arası transferi Fedor Kudryashov hakkında düşüncelerini anlattı. Rus futbolcuyu 18 yaşında iken altyapıdan beğenerek takıma aldığını belirten Çerçesov, Kudryashov'u çok iyi tanıdığını dile getirdi.

Çerçesov, Kudryashov iyi bir sporcu. Rusya'da da hedeflere oynayan takımda oynuyordu. Bu onun için yeni bir tecrübe değil. Rus Milli Takımının ilk 11'deki oyuncusu ve Dünya Kupası'nda 4 maç oynadı. Başakşehir, Kudryashov transferiyle iyi bir tercih yaptı. Başakşehir önceden kurulan iyi bir takım. Hazır takıma gelen Kudryashov'a zaman lazım. Kudryashov, tatilden sonra takıma katıldı. Kendisini hazırlaması lazım. Kudryashov'un karakteri var ve kendisini göstereceğine inanıyorum. Başakşehir'de başarılı olacaktır diye konuştu.

TÜRKLER TOPLA İYİ OYNUYOR

Türk Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten Çerçesov, Türkiye ile oynadıkları iki maçın da zor geçtiğini ve iki takımın da bu maçları kazanabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Gençleşme ve yenilenme sürecinde tecrübe yetersizliğinden takımlarda bazı eksiklerin olabileceğine dikkati çeken Çerçesov, Biz de bundan istifade ettik. Türk futbolcularının mantığını iyi biliyoruz ve onlara futbollarını oynatmadık. Kendi futbolumuzu oynadık ve Türk Milli Takımı istediği futbolu oynayamadı. Türkler topla iyi oynuyor, topla oynamayı çok seviyorlar ama biz engelledik dedi.

AVRUPA KUPASI ŞANSI

Türk Milli Takımı'nın Avrupa Kupası'na katılma şansını değerlendiren Çerçesov, teknik direktör görevi sona eren Mircea Lucescu'nun yakın arkadaşı olduğunu anlattı. 'ya verdiği röportajda Lucescu'nun çok tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirten Çerçesov, Türkiye, şu anda bilmiyorum nasıl devam edecek, teknik direktörü kim olacak, anlamak zor. Lucescu devam etseydi, Avrupa Kupası müsabakalarında neler yapabileceğini biraz bilirdim. Ben isterim ki Türkiye'de Avrupa Kupası'na katılsın. Çünkü Türkler katılırsa daha iyi olur diye konuştu.

BEN ZENİT'İN KAZANMASINI DİLİYORUM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i ilk maçta 1-0 yendiğini hatırlatan Çerçesov, konuşmasını şöyle tamamladı

1-0 avantaj ama çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil. İzlediğim maçta Fenerbahçe ilk ve ikinci yarının sonlarına doğru güçsüzleşiyor. Belki kondisyon iyi değil, tam hazır değiller. Zenit, resmi maç oynadı ve biraz daha hazırlandı. Maçta topla oyun ve topsuz alandaki oyun önemli. Fenerbahçe topla iyi oynuyor. Oyuncuları topu rakip takımdan almak için rakibe baskı kurmuyor, top kendilerindeyken iyi oynuyorlar. Valbuena ile de Moskova'da birlikte çalıştık. Son zamanlarda ilk 11'de sürekli oynamıyor. Ancak ilk maçta en iyilerden birisiydi. Fenerbahçe'nin takım liderleri daha hazır olsa, üst seviyede oynasa, maçın nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. Ben tabii ki Zenit tarafını tutuyorum. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim ama ben Zenit'in kazanmasını istiyorum.

NEUSTADTER FENERBAHÇE'DE KALMALI

Çerçesov, 'ya yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin Rus oyuncusu Neustadter ile birkaç gün önce telefonda konuştuğunu anlatarak şunları söylemişti

Kontratı Haziran ayında bitiyor. Şu anda kafasında bir şeyler var. Kariyerine nerede devam edeceğini düşünüyor. Biz de istiyoruz ki, milli takımın oyuncuları iyi liglerde, iyi takımlarda oynasın. Hangi ligde oynayacağı futbolcuya bağlı. Benim isteğimle olmaz ama düşüncelerimi Neustadter biliyor. Her futbolcu nerede devam edeceğine kendisi karar vermeli. Neustadter, Almanya'da doğmuş, orada oynamış bir futbolcu. Türkiye'de futbol biraz daha duygusal. Belki o nedenle şu anda biraz problemleri var ama iyi takımda oynasın. Fenerbahçe büyük takım, orada devam ederse milli takım için de iyi. Neustadter, çok disiplinli bir futbolcu. Fenerbahçe'de de son zamanlar 4-5 teknik direktör değişikliği oldu. O da futbolcuya sıkıntılar yaratabilir.

TÜRKİYE'DE AVRUPA VE DÜNYA KUPASI YAPILABİLİR

Rusya Futbol Milli Takımı Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir. Türkiye futbol ülkesi, Türk milleti çok duygusal, futbolu çok seviyor. Türkiye'de statlar, oteller, tesisler dünya seviyesinde. Türk milleti de misafirperver. O nedenle Dünya Kupası Türkiye'de düzenlenirse çok iyi geçer açıklamalarında da bulunmuştu.

Bu arada Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, dün akşam oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini de tribünden takip etti.