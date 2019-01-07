(Görüntülü) (ÖZEL) Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan: "Taraftarın da desteğiyle biz bu takımı buradan kurtarırız"

"Üst sıralarda olup, böyle bir başarı yakalasam daha iyi olurdu" "İlk devre istediğimiz sonuçları alamadık" "Hedefim Rizespor'u bu durumdan kurtarmak" "Milli takıma gitmek gurur verici" "Buffon gibi uzun yıllar oynamak isterim" Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / FOTOĞRAF: Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA,() Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan, Mavi-Yeşilli ekibin devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Kampın ikinci gününde olduklarını ve çalışmalara iyi başladıklarını söyleyen Gökhan Akkan, "Kampa başlayalı 2 gün oldu. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hepimizin de bildiği gibi ilk yarı bizim için sıkıntılı geçti. İstemediğimiz sonuçlar ve skorlar nedeniyle ligin sonuncu sırasındayız. Devre arası kapına geldik ve yoğun bir tempoda çalışmalara başladık. Bunun da meyvelerini ikinci yarıda almak istiyoruz" diye konuştu. "İLK DEVRE İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK" İlk devrede istemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getiren Akkan, "İstediğimiz skorları alamadık, ikinci yarı bu ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizi en iyi şekilde verip alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Tabii çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. İyi ve yoğun bir tempoda başladık. İnşallah ikinci yarıya çok iyi bir giriş yapacağız ve bunu da devam ettirip alt sıralardan kurtulacağız" şeklinde konuştu. "ÜST SIRALARDA OLUP BÖYLE BİR BAŞARI YAKALASAM DAHA İYİ OLURDU" Ligin ilk yarısında en çok kurtarış yapan kaleci olarak dikkat çeken Gökhan, bu konuyla ilgili olarak da, "Futbol bireysel bir oyun değil. Kendi adıma sevindirici bir istatistik ama diğer türlü baktığımız zaman takımımız alt sırada olduğu için çok da bir önemi kalmıyor. Bu istatistiği üst sıralarda olup yakalasaydık çok daha mutlu olurdum. Bu istatistiği yukarılarda yakalamak benim için de daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı. "HEDEFİM RİZESPOR'U BURADAN KURTARMAK" Avrupa'da oynamanın hayalini kurduğunu dile getiren 24 yaşındaki file bekçisi, "Benim istediğim; ilk önceki hedefim Rizespor'u buradan kurtarmak, yani küme düşmemek. Üst sıralara taşımak. Daha yaşım genç olduğu için de Avrupa'da oynamak istiyorum. Ancak şu anki ilk hedef tabii ki Rizespor'un başarılı olması. Daha sonra da Avrupa'da oynamak beni çok mutlu eder" dedi. "MİLL TAKIMA GİTMEK GURUR VERİCİ" Milli takıma gitmenin her futbolcu için gurur verici olduğuna dikkat çeken Gökhan Akkan, "Milli takım, her Türk futbolcunun istediği Türkiye düzeyinde en üst noktadır. Oraya gitmek gerçekten gurur verici. İlk başta adımı televizyonda görünce çok duygulandım. Ondan sonra gelen telefonlar, tebrikler çok ayrı bir motivasyon. Çok ayrı ve farklı bir yer. Hocama da teşekkür ediyorum beni davet ettiği için" şeklinde konuştu. "BUFFON GİBİ UZUN YILLAR OYNAMAK İSTERİM" İtalyan kaleci Buffon gibi uzun yıllar forma giymek istediğini söyleyen Çaykur Rizesporlu kaleci, "Buffon gibi uzun yıllar forma giyip, O'nun kadar üst düzeyde oynamayı isterim. Muslera için bir şey söylemek gerekirse, tabii ki örnek alınabilecek bir kaleci. Üst düzey, iyi bir kaleci. Uzun yıllardır ülkemizde oynuyor. Çok iyi sezonları oldu" ifadelerini kullandı. Başka takımlardan teklif alıp almadığı yönündeki soruya ise Gökhan, "Bu konu kulübüm ve menajerimi ilgilendiriyor. Benim ilk hedefim burası. Sonrasında ne olur bilemeyiz" dedi. "TARAFTARIN DA DESTEĞİYLE BİZ BU TAKIMI BURANDAN KURTARIRIZ" Son olarak Rizesporlu taraftarlara da seslenen Gökhan Akkan, takımı iyi duruma getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Futbolcular olarak isteriz ki onlara böyle bir söz verelim. Söz vermek çok kolay bir şey değil. Ancak bize inanıp güvensinler. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Onların da bize destek olmaları lazım. Onların destekleriyle biz bu takımı buradan kurtarırız" diye konuştu.