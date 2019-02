(Görüntülü) (ÖZEL) Ogün Temizkanoğlu'ndan Fenerbahçe yorumu...

Fenerbahçe'nin kötü oluşu ya da kötü futbol oynaması Beşiktaş'a karşı mağlup olacakları anlamına gelmiyor

Trabzonspor, Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcusu Ogün Temizkanoğlu, Fenerbahçe'nin yaşadığı durum üzücü. Her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımın bu durumda olması herkesi üzüyordur. Orada kaptanlık yaptım, bu durum bizi de üzüyor. Toparlanılmayacak bir durum değil. Sonuçta Fenerbahçe camiasından bahsediyoruz dedi .

Ogün Temizkanoğlu, Süper Lig yarışından, Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna, Trabzonspor'dan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in Süper Ligdeki liderliği ve Galatasaray ile Beşiktaş'ın performanslarını da değerlendiren Temizkanoğlu, Başakşehir'in liderliği tesadüf değil. Uzun yıllar birlikte oynayan, çok iyi takviyeler yapan bir takımdan bahsediyoruz. Orada bir sistemin olduğu açıkça ortada. Başka kulüplerde olmayan bir sistem var. Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu takviyelere bakılmış olduğunda da tam yerine oturmuş takviyeler olduğunu görüyoruz. Oynadıkları ya da oynatmak istedikleri futbol ortada. Yıllardır aynı oyunu oynamış takımı yenemiyorsanız nedenini biraz da kendinizde aramanız gerekiyor. Hakem hatalarına veya başka nedenlere sığınarak değil de bu rakibi nasıl yenerim diye daha fazla düşünmeniz gerekiyor. Sonuçta yıllardır beraber oynayan, çok iyi bir ekip. Devre arasında yapılan transferlerle Galatasaray'ın bir çıkışı var. İnanılmaz bir katkı yapmaya başladılar. Beşiktaş'ta da Şenol Hoca bu takımla o kadar futbolcunun gitmesine rağmen yapacağının en iyisini yapıyor. Bu takımla şampiyon olabilir, ligde hiç bir şey belli olmaz. Şenol Güneş'i de eleştirmek yerine övmek gerekiyor. Çünkü elindeki hamur ve oyuncu kalitesi belli. Giden oyunculara bakıldığında 2 yıl üst üste şampiyon olan kadrodaki futbolcuların katkıları çok büyüktü. Böyle bakıldığında Şenol Hoca çok başarılı şeklinde konuştu.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in geçen sezonlarda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmasına rağmen sezon sonu kupayı rakiplerinin kaldırmasıyla ilgili de Temizkanoğlu, O bırakılan şampiyonluklardan bir tecrübe edinilmiştir. Son ana kadar şampiyonluk yarışında lider gelip, şampiyonluğu verdikleri oldu ama onu tecrübe etmişlerdir. Puan farkını korumak kendilerine bağlı olacak. Başka takımlarda olmayan alternatifli bir takım. Herkesin birbirlerinin açıklarını kapatabilecekleri bir kapasiteye sahip oldukları için çok kolay bırakacaklarını düşünmüyorum. Ligin son hafları da çok keyifli olacak diye konuştu.

Temizkanoğlu, 'ya yaptığı açıklamada ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe için de, Fenerbahçe'nin yaşadığı durum üzücü. Her sezon şampiyonluğa oynayan bir takımın bu durumda olması herkesi üzüyordur. Orada kaptanlık yaptım, bu durum bizi de üzüyor. Toparlanılamayacak bir durum değil. Sonuçta Fenerbahçe camiasından bahsediyoruz. Ayrıca federasyon, hükümet ya da herhangi bir durumdan dolayı Fenerbahçe'yi düşürmezler gibi bir durum da yok. İnsanlar böyle düşünmesin, kötüyseniz düşeceksiniz. Fenerbahçe'de başkan değişiminden sonra yapılan bariz hatalar vardı. Onları görmezden gelmeye başladılar. Sayın Ali Koç'un söylemleriyle yaptıklarına baktığımız zaman aradaki farkı çok fazla anlamış değiller. Bu konu hem kendisine, hem de Fenerbahçe Kulübü'ne büyük bir zarar veriyor. Toparlanılmayacak bir durum yok. Sonuçta Fenerbahçe'yi konuşuyoruz açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Temizkanoğlu, Fenerbahçe'nin kötü oluşu ya da kötü futbol oynaması Beşiktaş'a karşı mağlup olacakları anlamına gelmiyor. Derbilerin havası çok farklı oluyor. Kendi kendinize üst düzey bir motivasyon sağlıyorsunuz. Herhangi birinin yazıp çizmesine ya da hocanın bunu anlatmasına gerek yok. Baktığınızda ortada bir maç görünüyor. Beşiktaş avantajlı ama ne olursa olsun karşısındaki takım da Fenerbahçe ifadelerini kullandı.

Alt yapısından yetişen genç futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Temizkanoğlu, Son alınan mağlubiyetten sonra çok eleştiri oldu. Başkan'da, Ünal Hoca'da çok eleştirildi. Bunlar yersiz eleştiriler. Trabzonspor'da bu kadar genç oyuncular çıkarabiliyorsanız ki nereye kadar bu gençlerle beraber gidilir eleştirileri yapılıyor ama kazanırken kimse bu gençlerle nereye kadar gidilecek gibi konuşma yapmıyordu. Gençler bu takıma bir şekilde kazandırılacak. Kazanıldığında belki bu sene değil ama gelecek sezon çok daha büyük katkıları olacak, belki 2 sene sonra daha iyi olacak. Sabır gösterilmesi gerekiyor. Trabzonspor taraftarının daha çok sabır göstermesi gerekiyor. 2 hafta puan kaybı ya da mağlubiyet oldu diye takıma küsmek gibi bir şeyin olmaması gerekiyor. Tribünler yine dolmalı. Ünal Karaman'ın ve Trabzonspor'un en büyük şanssızlığı çok alternatifli bir takım değil. 2-3 oyuncunun sakatlanması durumunda yerine oynayacak ya da o kaliteyi sergileyecek oyuncular olmadı. Bunun zararını da Trabzonspor gördü, Ünal Hoca gördü. Ünal Karaman'ın arkasında durulmalı. İlk yarıda alınan sonuçlara bakıldığında Galatasaray'ı 4-0 yeniyorsunuz, Fenerbahçe'yi mağlup ediyorsunuz. Son zamanlarda olmayan başarıyı elde ediyorsunuz. Böyle bir durumda da çok daha fazla destek verip stadın dolması gerekiyor. Sosyal medyadan çok fazla eleştiri oluyor, tribüne git öyle eleştir. Desteğini veremiyorsan eleştirme. Herkes üzülüyor ve canı yanıyor. En çok Ünal Hoca ve oyuncuların canı yanıyordur ifadelerini kullandı.