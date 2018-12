(Görüntülü) (ÖZEL) Futbolcu fabrikası kulübün kadın başkanı

Sporcuların kendi deyimiyle "Hem annesi, hem eğitmeni, hem de başkanı" olan Uslan, erkek egemen bu sporda bir kadının neler başarabileceğini gösterdi Gürkan DURAL-Muammer İRTEM/BURSA,() Yeşil sahalarda kadınların gücü haline gelen Bursa Ufukspor Kulübü'nün Başkanı Kübra Uslan, 7 yıllık başkanlık sürecinde birçok sporcuyu çeşitli kulüplere kazandırmayı başardı. Altyaş kategorilerindeki sporcuların kendi deyimiyle, "Hem annesi, hem eğitmeni, hem de başkanı" olan Uslan, erkek egemen bu sporda bir kadının neler başarabileceğini gösterdi. Erkek egemen bir yapıya sahip futbola Bursa'da kadın eli değdi. 2011 yılında Türk futbolu için ahlaklı ve eğitimli sporcular yetiştirme amacıyla kurulan Bursa Ufukspor Kulübü'nün 7 yıldır başkanlığını yürüten Kübra Uslan, birçok sporcuyu önemli kulüplere kazandırarak yeşil sahalarda da bir kadının neleri başarabileceğini gösterdi. 23 yaş gibi genç bir yaşta kulübün başına geçen Kübra Uslan, maddi bir kaygı olmaksızın başladığı bu görevde çeşitli altyaş gruplarının hem eğitmenliğini, hem de başkanlığını yaparak spor ile tanışan miniklerin yol göstericisi oldu. "HEM ANNESİ, HEM HOCASI, HEM DE BAŞKANI OLUYORUM" "Başlarken tek düşüncem çocuklarımızın eğitim alarak spor yapmalarıydı" diyen Başkan Uslan, sporun çocuklar için çok önemli olduğunu ve çeşitli dallarında eğitim almalarını gerektiğini söyledi. Kulüpte 7 ile 14 yaş arasında değişen çocuklara ekibiyle birlikte futbol bilgisi aşılayan Başkan Uslan, "Biz onların daha bilinçli, daha eğitimli olması için çalışıyoruz. Ben onların hem annesi, hem hocası, hem de başkanı oluyorum. Bundan da çok mutluluk duyuyorum" dedi. 23 YAŞINDA GÖNÜL VERDİ İlk olarak bu işe gönül verdiğinde ailesinin önce şaşırmakla beraber kendisini desteklediğini belirten Başkan Uslan, "Çünkü kadınlar artık her alanda var, sporda da neden yöneticilik kısmında olmasınlar? Çevremde herkes çok olumlu karşıladı tabii ki her işin olduğu gibi bu işin de zorlukları var ama ben buna gönül işi olarak baktığım için bana çok zor gelmiyor. Kadın olmanın zorlukları olduğu kadar avantajları da var çünkü baktığınızda çocuklar her alanda şiddet görebiliyor, bu yüzden bende bir anne olduğum için aileler daha güvenle yaklaşıyor, daha rahat oluyorlar. Onlara karşı yapılacak en küçük hata zarar verebilir ancak en başında anne oluşum ve hassas biri olmamdan ötürü ailelerin de gönülleri çok rahat" diye konuştu. "KADINLARIMIZ HER ALANDA OLMALI" Kulübün 7 yıllık bir tarihe sahip olmasına karşın birçok şeyi başardıklarına işaret eden Başkan Uslan, "Fenerbahçe ve Bursaspor başta olmak üzere birçok kulübe sporcu kazandırdık. Bunlardan biri olan Gürkan Başkan da milli takımda oynuyor ve bizi ayrı gururlandırıyor. Başardığımızı hissediyoruz. En başından, en alttan eğitim vermeye başladığımız ve sporcuları küçüklükten yetiştirip, onlarla devam edip çeşitli kulüplere kazandırdıktan sonra bize ılımlı, olumlu bakıyorlar. Her alanda kadınların daha çok olmasını istiyorum, kadınlarımız her alanda olmalı" ifadelerini kullandı. "KÜBRA BAŞKAN ARKADAŞ, ABLA GİBİ" Bursa Ufukspor Kulübü'nün altyapısından yetişen ve şu an Fenerbahçe U17 Takımı'nın formasını terleten 16 yaşındaki Gürkan Başkan ise, "Kübra başkan ile iletişimiz çok iyi, arkadaş gibi, abla gibi her şeyi paylaşayabiliyoruz. 10 yaşımda buraya başladım. Beni hayata hazırladılar, Fenerbahçe'ye gittiğimde de desteklerini sürdürdüler" dedi. Sarı lacivertli formayı ilk olarak U13 Takımı'nda terlettiğini belirten genç stoper, "Fenerbahçe'de gelişimime devam ettiğim için devamlılık sağladım. Milli takım sürecim de U14'te başladı, sakatlıklar olmadığı sürece deveam ediyorum" açıklamasını yaptı. Gürkan Başkan, hayalinin bir gün Fenerbahçe A Takımı'nda oynamak olduğunu da sözlerine ekledi. Bursa Ufukspor Kulübü altyapısından yetişen bazı genç yetenekler şöyle; Gürkan Başkan (Fenerbahçe U17 ve Milli Takım U17) Taha Altıkardeş (Bursaspor U16) Mehmet Hatip Can (Bursaspor U16) Barış Dalkıran (Bursaspor U15) Mehmet Can Yılmaz (Eskişehirspor U14) Efe Özer (Elazığ Belediye U15) Harun Köken (Bursaspor U19) Furkan Şahin (Çamlıcaspor U21) Enes Demirci (Bursaspor U12) Kazım Yakmaz (Alanyaspor U19) Yusuf Cebeci (Erzurum B.Ş.B U17)