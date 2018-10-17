(Görüntülü) (ÖZEL) Bursaspor Asbaşkanı Aydemir: "Galatasaray'dan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum"

"Şu an bizim için kupaya giden en kestirme yol Ziraat Türkiye Kupası" "Özellikle Samet hoca altyapıya çok önem veriyor" İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur kura çekiminde 1461 Trabzon ile eşleşen Bursaspor'da asbaşkan Erkan Aydemir, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak kurayı değerlendiren Aydemir, karşılaşmanın Bursa'da oynanacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirterek, "Bizim için iyi bir kura oldu. Özellikle evimizde oynayacak olmamız bir avantaj. En son kupamızı 2010 yılında ligde şampiyon olarak almıştık. Kupaya giden en kestirme yol şu an gözüken Ziraat Türkiye Kupası bizim için. Bu sene hedefimiz inşallah gidebildiğimiz yere kadar gitmek tabii ama final oynayarak kupayı Bursa'ya getirebilmek" dedi. "İSTANBUL'DAN PUAN YA DA PUANLARLA AYRILACAĞIMIZA İNANIYORUM" Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor'da asbaşkan Aydemir, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi. Aydemir, "Karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Samet hocamıza da futbolcularımıza da güveniyoruz" ifadelerine yer verdi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın altyapıda oynayan gençlere önem verdiğine de vurgu yapan Asbaşkan Erkan Aydemir, "Takımdan ve genel gidişattan çok memnunuz. Özellikle altyapı denince herhalde Süper Lig'de en çok altyapıdan futbolcu oynatan kulüp Bursaspor'dur. Altyapıya yüzde 25 seviyelerinde şans veriyoruz. Özellikle Samet hoca altyapıya çok önem veriyor. Altyapıda oynayan kardeşlerimiz de çok şanslılar bu anlamda. Hafta sonu da inşallah başarılı olacağız, bakalım" şeklinde konuştu. Taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle aldıkları para cezalarının hatırlatılması üzerine ise Aydemir, "Bundan sonra daha dikkatli olacaklarına inanıyorum. Onlardan da bunu rica ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.