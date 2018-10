(Görüntülü) Özdilek: "Atan ve tutan iyi olacak, Sehic'i vermeyiz"

Zafer KUMRU / ERZURUM, () - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen kaleci İbrahim Sehic'i kolay kolay vermeyeceklerini söyledi. Özdilek, "Futbolda bir tabir vardır. Atanın ve tutanın iyi olacak. Bizim tutanımız iyi dolayısıyla kolay kolay vermeyiz" dedi. Pazartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçına yoğunlaştıklarını ifade eden Özdilek, iyi bir rakibe karşı mücadee vereceklerini belirtti. Trabzonspor'un son haftalarda form grafiği, oyun anlayışı ve temposu yükseldiğini hatırlatan Özdilek, "Artık bunlara alışık olmamız lazım. Rakibin kim olduğu önemli değil. Bizim sahada ne yapacaklarımız çok önemli. Artık süper ligde kolay bir müsabaka yok. Her müsabaka o ciddiyeti o sahadaki kazanım arzusunu sahaya yansıtmanızla alakalı. Bizde iyi başladık. Galibiyetle başlayıp en azından oyuncu grubunun ve camianın moralinin yüksek olması sevindirici. Oyun anlayışımız da bu. 15 günlük süreçte bir tık daha ileri taşıdığımızı düşünüyorum. Yeterli mi, değil. Daha çalışacağız. Daha zamana ihtiyacımız var. Ama bakıldığı zaman çok sağlıklı bir çalıma ortamımız var. Bu sevindirici. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz alacağımız puanlar. Her türlü puana ihtiyacımız var. Her maça tek tek bakıyoruz. Bütün ciddiyetimizle Trabzon maçına hazırlanıyoruz. Kendi evinde güçlü olduğunu biliyoruz. İyi oyunculardan kurulu olduğunu biliyoruz. Ama bizm sahada yapacaklarımız en az onlar kadar önemli. Biz 4 deplasman oynadık. İkisi ile berabere kaldık 2'sini kaybettik. Deplasmanda bir oyun alyışımız ve alabileceğimiz gücün var olduğunu bilen bir takımız. Orayada gidip kazanma adına ne gerekiyorsa saha içerisinde onu yapacağız. Bütün hazırlıklarımız bu yönde. Takımdaki futbolcuların hem zihinsel hem fiziksel durumlarından son derece memnunum. İstekli ve arzulu çalışıyorlar. Buda bizi çok daha moralli kılıyor. Geleceğe daha güvenli bakmamıza neden oluyor. Her yönüyle pazartesi günkü rakibimize karşı hazırlıklıyız. Ordan alacağımız puan veya puanlarla Erzurum'a dönmek olacak. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Sehic bizim ve takım için önemli karakter. Bu sene gerçekten çok iyi oyunuyor. Dolayısıyla onun performansına da ihtiyacmız var. Bu tür gündemlerle oyuncunun kafasını karıştırmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim için önemli olan devre arasına kadar ne kadar puan toplayabiliriz. Bütün oyuncularımızın düşüncesi bu. Bu süreçte önemli etken oyuculardan biride sehic olacak bizim için. Futbolda bir tabir vardır. Atanın ve tutanın iyi olacak. Bizim tutanımız iyi dolayıslya kolya kolay vermeyiz" diye konuştu. Son olarak takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Mehmet Özdilek, özellikle uzun süren sakatlıkların bulunduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta takımın başına getirildiklerinde süren sakatlıkların bulunduğunu sözlerine ekleyen Özdilek şöyle konuştu: "Munsy ile başlayayım. Alanya maçından önce antrenmanda gözüne top geldi. Göz tansiyonunun inişleri ve çıkışları oldu. Bazen 38'e çıktı bazen 17'e düştü. Ama son 3-4 gündür stabil gidiyor. Cuma günü son bir kontrolü yapılacak takımla birlikte çalışmlara başlayacak. 15 gündür takımdan ayrı. Bu süreçte ihtiyacımız olduğu oyunculardan olmasına rağmen sahada talihsiz bir süreçle yaşanan anlık bir süreç bizi ondan uzak ve mahrum kıldı. Kone Alanya maçında iç kasıktan sakatlanmıştı. O da bugün itibariyle bir testten geçecek. Yarın itibariyle takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Milli takımda 2 oyuncumuz vardı. Biri Sehic diğeri Sunu. Sheic dün itibariyle antrenmana çıktı. Herhangi bir problemi yok. Sağlıklı geldi o sevindirici. Sunu da bu akşam uzun bir uçuşun ardından Erzurum'da olacak. Milli takım araları oyuncular için yorucu olabiliyor. Erhan'ın ayak bileğinde kemik ödemi var. 10 gündür İstanbulda idi. Pazartesi itibariyle geldi. Ama takımla antrenmanlara çıkması 7-8 günü bulacak. Fizyoterapist eşliğinde çalışmlara başladı. Ağrılarının hafiflediğini ifade etti. Onun haricinde Sefa'nın ayağı kırılmıştı. Onunda artık rehabilite dönemi geldiğini düşünüyorum. Onada karar vereceğiz. Egemen 2 haftadır sakattı. Milli takım arasında takımla full olarak çalıştı. O sevindirici. Khubulovun uzun bir sakatlık dönemi vardı. O da takımla birlikte çalışmlara başladı. En azından sakatlıkların dönmesi adına bizim için sevindirici. Alanya maçından sonra milli takım arası vardı. Bu 15 günlük süreci çok sağlıklı geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem oyuncularla birebir beraber olma adına hem takım anlayışını biraz daha geliştirme anlamına."