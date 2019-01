(Görüntülü) Orhun Ene: "Limitlerde mücadele eden bir takımız"

Orhun Ene: "Geçtiğimiz sezonki basketbol seviyesine ulaşamasak da oyuncularımız çok arzulu ve istekli"



GÜRKAN DURAL / BURSA,() -



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Genel Menajer Tolga Öngören, Başantrenör Orhun Ene ile Pazarlama ve İletişim Menajeri Efe Şekerci ilk yarıyı değerlendirdi.



Türk basketbolu adına önemli işler yaptıklarını belirten Başantrenör Orhun Ene, "Avrupa ve ligde de milli takım düzeyindeki oyuncularımıza süre verdik. Potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız basketbolda eksik taraflarımız var iyi savunma yapamamıştık, inişlerimiz-çıkışlarımız oldu oyunun içerisinde, bunları düzeltmek için gayret ediyoruz. İyi bir ekibiz, hem kulüp olarak hem organizasyon olarak. Henüz geçtiğimiz sezonki basketbol seviyesine ulaşamasak da oyuncularımız çok arzulu ve istekli. Sezon sonunda bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah aksilik yaşamayız. Limitlerde mücadele eden bir takımız. Her kaybettiğimiz oyuncu kısa ve uzun vadede başka problemlere neden oluyor. İnşallah ikinci yarıda kendi seyirci ve taraftarımızı mutlu edecek bir basketbol ortaya koyacağız" dedi.



"ALTYAPI OYUNCULARIMIZDAN SORUMLULUK ALMALARINI İSTİYORUZ"



Özellikle altyapıdan yetişerek, mavi-yeşilli forma ile bu sezon ciddi süreler alan genç oyuncular Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar ve Berkan Durmaz'a da ayrı parantez açan deneyimli çalıştırıcı, "Altyapımızdan yetişen oyuncularımızın bugün geldiğimiz noktaya kadar gösterdikleri aşama çok iyi ancak daha iyi olmalarını istiyorlarsa -neticede hepsinin hedefi ve hayali var- hayalleri için bulundukları noktanın çok daha üzerine çıkmaları lazım. Benim için önemli olan onların ne kadar fedakarlık yapacakları ve kendilerini ne kadar zorlayacakları. Şöyle bir avantajları oldu; Türkiye'de onlara değer veren, süre veren bir kulüpte oynuyorlar. Biz onlara kaliteli süre veriyoruz. Kenny Kadji ne yapıyorsa burada Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz'dan da onu istiyoruz. Savunma yapmasını, sorumluluk almalarını istiyoruz" diye konuştu.



"İLK 4 İÇERİSİNDE KALMAK ÖNEMLİ"



Euroleague'de şampiyonluk mücadelesi veren antrenör ve ekiplerden farklı bir mücadele verdiklerine değinen Orhun Ene, onların daha çok kazanma odaklı olduklarını belirterek, "Büyük bütçeli takımlar çok paralar ortaya koyarak riski azaltıyor, kalitesini göstermiş oyuncular alıyor. Fakat bizim hem oyuncuları yetiştirmemiz, hem aldığımız yabancıları takıma adapte etmemiz, hem doğru oyunu ortaya koymamız hem de sezon içerisinde de gelişmemiz lazım. Geçtiğimiz sezon yarı finalde Anadolu Efes'i yendik. Bu anlamda o aşamayı gerçekleştirdikten sonra o seviyede kalma adına gayret içine girdik. Ligde ilk 4'ün içerisinde kalmak önemli, bizim orada rekabet edebilmek için takım olarak daha iyisini yapmamız lazım. Türkiye'de şu sıkıntı da var; özellikle karar verme ve oyunu değiştirme anlamında sınırlı oyuncumuz var. Görev adamımız çok ama oyunun kaderini etkileyebilecek genç oyuncu sayımız az. Oyuncuları tutmak da artık zor. İyi sonuçlar alıp çıtayı yukarıya doğru çektiğimizde sıkıntılar da yaşanabiliyor, geçen sezon ligin üzerinde performans veren 3 oyuncumuz gitti. Bizim en büyük isteğimiz, altyapımızdan yetişen oyuncuların yurtdışında da başarılı olması, bu hem TOFAŞ için hem Türk basketbolu için çok önemli. Onların yerine de tekrardan oyuncu bulmak bizim için en büyük mücadele" ifadelerini kullandı.



"TOFAŞ BÜYÜK BİR ÖRNEK"



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bazı ekiplerin maddi gerekçeler nedeniyle ligden çekilmesinin sorulması üzerine de görüşlerini dile getiren Orhun Ene, 2.5 milyon Dolar civarında bir takım değerlerinin olduğuna işaret ederek, "Basketbolda çok büyük paralar dönmüyor, TOFAŞ bu noktada çok büyük bir örnek. Amacımız da Türkiye'de model olabilmek. Basketbolun içerisindeki dinamiklere, sponsorlara ve federasyon gelirlerine baktığınız zaman karşılanmayacak rakamlar değil, karamsar olmamak lazım. Bugün ayarın olması çok önemli. Türkiye o anlamda bence belli bir tecrübeye artık sahip. Para azaldığı zaman oyuncu yetiştirmek için gayret ediyorsunuz, kaynaklarınızı maksimum kullanmak istiyorsunuz, bunun da faydası olacaktır" açıklamasını yaptı.



"ANTRENÖRÜN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÖNGÖRÜSÜ"



Kendisiyle ilgili özeleştiri de yapan Orhun Ene, iyi bir antrenörün çok fazla risk almaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaptıklarıma değil, yapamadıklarıma bakardım. Kendimle ilgili özeleştiri yapayım, her şeyi doğru yapamadık tabii ki bu işin zoru şu; almış olduğunuz kararın sonuçları doğuyor. Bunu gördükten sonra bunu neden yaptım dediğinde iş işten geçmiş oluyor. O işin başındayken bu kararı almak gerekiyor. Antrenörün de bence en önemli özelliği öngörüdür. Öngörünüz ile karar alıyorsunuz, bazıları az riskli kararlar oluyor. İyi bir antrenörün çok risk almaması gerekiyor. Antrenör işini maçtan önce bitirmeli iyi bir kimyası olan takım oluşturmalı. Farklı bir mücadeleydi benim de buraya 4 yıl önce gelişim. Geçtiğimiz sezon müthiş geçti ama Türkiye Kupası'nın finalini daha iyi oynayabilirdik. TOFAŞ'ın bütçesine baktığınız zaman geldiğimiz yerde verdiğimiz mücadele önemli ama kazanmadığınız zaman kimse sizden bahsetmiyor. EuroCup'ta da zorlu bir gruptaydık, ucuna kadar getirip çıkamamak üzücü. TOP 16'ya çıkmamız gerekiyordu ancak bu da kulüp için bir tecrübe" şeklinde konuştu.



TOLGA ÖNGÖREN: "GELDİĞİMİZ YERDEN MUTLUYUZ"



TOFAŞ Basketbol Takımı Genel Menajeri Tolga Öngören ise ilk yarıyı ilk 3 içerisinde bitirmelerinin iyi bir şey olduğunu ve planlarının içerisinde yer aldığını kaydetti. Altyapı oyuncularıyla birlikte ligin ikinci yarısını da değerlendiren Öngörne, "Yiğit Arslan'ın Muhsin Yaşar'ın Berkan Durmaz'ın girişimleri bizi umutlandırıyor, bu artılarımızdan bir tanesi. Koç Orhun Ene'nin elindeki kadro, geçen sezondan farklı bir kadro. EuroCup'ta son maçta averajla kaybettik, bu bizim önümüzdeki seneler adına irdelememiz gereken bir konu. Ancak geldiğimiz yerden mutluyuz. Önümüzde Türkiye Kupası ve lig var. Daha çok antrenman yaparak, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Türkiye Kupası da bir hedeftir, belki bu sene dördüncü kupayı getiririz. Şu an ilk yarı itibarıyla EuroCup'taki son Limoges maçı hariç, son derece mutluyuz. Altyapımızdan yetişen oyuncularımızın gelişimi bizim için gayet olumlu" ifadelerini kullandı. Öngören ayrıca Yiğit Arslan ile kısa süre içerisinde sözleşmesini uzatması için anlaşacaklarını, Muhsin Yaşar ile de daha önce uzattıklarını belirterek, Banvit ile birlikte gençlere en fazla süre veren ekipler olduklarını belirtti.



"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"



Gelen bir soru üzerine Bursaspor Basketbol Takımı ve şehrin seyirci profili hakkında da açıklamalarda bulunan Öngören, "Bursaspor Basketbol Takımı'nın BSL'ye gelmesi Bursa'ya güç sağlar. Bursaspor organize olup çıkabilirse, burada süreklilik sağlarsa Bursa basketbolu için çok büyük bir şans olur. 3 milyonluk şehirden 2 tane en üst ligde takım olması Bursa için bir şanstır. Öte yandan bizim kapımız herkese açık. Biz basketbol sahamızda kötü söz istemiyoruz, çünkü o zaman basketbola katma değer sağlayan kadınlarımızı, çocuklarımızı kaybediyoruz. Her basket maçının de bir değeri olması lazım. Şehir olarak da kültür olarak da biraz daha adım atarak oralara gelmemiz lazım. Bedava bir şey veremeyiz. Herkese kapımız açık, çok seviniriz ama hassasiyetlerimiz de var. Salonu çok daha iyi bir duruma getirebiliriz. Taraftar ve basın mensupları için bir şeyler yapıldı ama daha da iyileri yapılabilir. Çok daha güzel bir ortam yapabiliriz ancak salon bizim değil. Orada olmaktan mutlu olmak için o şartların daha iyi olmasını sağlayabiliriz, bunun için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğine ihtiyacımız var" dedi.



EFE ŞEKERCİ: "BİN 200 KOMBİNE SATTIK"



Pazarlama ve İletişim Menajeri Efe Şekerci ise biletler ve rakamlara ilişkin bilgiler vererek, "Seyirci sayımızı artırmak için birçok çalışma yaptık. Biletlerimizin fiyatlarına dokunmak durumundaydık, bu yönden hafif azalmalarımız oldu ancak ortalama olarak bu senenin hedeflerine yakın gidiyoruz. TOFAŞ'ın iletişimi burada çok önemli. Play-Off'lara doğru o coşku ve ilgi artacaktır, şu an hedeflerimizin çok gerisinde değiliz. Toplam bin 200 kombine sattık, bin 500'ü hedeflemiştik. Ancak bu sezon gelir anlamında daha da ilerisindeyiz" ifadelerini kullandı.