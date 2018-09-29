(Görüntülü) Okçuluk Dünya Kupası Finalleri Samsun'da başladı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () SAMSUN'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri başladı. 2 gün sürecek organizasyona 6'sı Türk toplam 32 sporcu katılıyor. Okçuluk Dünya Kupası Finalleri 29-30 Eylül tarihleri arasında Samsun Batıpark’da özel olarak hazırlanan yarışma alanında yapılmaya başlandı. Final müsabakalarına 4 ayaktan oluşan Şanghay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin de yapılan yarışmaların en iyileri olan, aldıkları puan ve derecelerle her kategoride 8 ve toplamda 32 sporcu katılıyor. Finallerde Türkiye'yi ise Mete Gazoz, Fatih Bozlar, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Demir Elmaağaçlı ve Gizem Elmaağaçlı temsil ediyor. Bugün 'Makaralı Yaylar'da müsabakalar gerçekleştirilirken yarın ise 'Klasik Yaylar'da sporcuların mücadele edeceği belirtildi. Okçuluk Dünya Kupası Finalleri müsabakalarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof.Dr. Uğur Erdener, Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Dünya Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Tom Dielen, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve vatandaşlar heyecanla izledi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, "Samsun'da çok önemli bir yarışla yapıyoruz. Bütün dünya okçuluğunun gözü burada. Yarışmalar başladı. çok güzel bir mücadele oluyor. 4 büyük yarışmanın ilk 8'leri buraya geldi. Bizim sporcularımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Ümit ediyorum ki burada çok önemli madalyalar elde edeceğiz. Bütün Samsunluları müsabakaları izlemeye bekliyoruz" dedi.