(Görüntülü) Okan Buruk Önümüzdeki haftalara güvenle bakıyoruz

Aytekin KALENDER RİZE,() Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirterek, sonraki haftalara daha güvenle baktıklarını söyledi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik adam, kente gelirken hedefleri olduğunu belirterek, Buraya gelirken Çaykur Rizespor'un beklentisini biliyorduk. Bu yüzden buraya geldik. Bizi burada taraftarımız, yöneticilerimizin karşılaması, ilgi alakaları, destekleri bizi de motive etti. Bu hedeflerle, bu moralle kupa ve lig maçına çıktık. Kupa maçında kazanarak tur atladık. Ardından Fenerbahçe'yi yenerek ligde önemli 3 puan almış olduk. Geldiğimizde oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırmak için adımlarımız oldu. Kupa maçı ilk sınavdı, ardından bir lig maçı oynadık. Takımı ayağa kaldıran en önemli şeyse taraftardı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için önemliydi, ileriye daha güvenle bakıyoruz. Şimdi ise Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçı artık bitti yeni bir maça odaklandık. Kayseri deplasmanı zor bir maç. Onlarında durumu ortada. Daha büyük hedeflere gitmek için hazırlanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Aynı disiplinle aynı güvenle oynarsak belirlediğimiz hedeflere ulaşırız ifadelerini kullandı. İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ İlk yarı sonuna kadar toplayacakları puanlara göre hedef belirleyeceklerini kaydeden Buruk, İlk devre sonunda toplayacağımız puanlar çok önemli. Şu anki puan cetvelinde hedefimiz; daha yukarılara çıkmak. Uzun vadede sıkıntılı bir sene yaşamak istemiyoruz. Zor deplasmanlar bizi bekliyor. İlk devrede istenilen puanları alabilirsek, ikinci yarıda kendimize daha iyi hedefler belirleyebiliriz. İyi bir kadromuz var. Bazen 11'i çıkartmakta zorlanacağım. Keşke daha çok oyuncuya şans verebilsek. Futbolcularımızın azmi ve çalışkanlığı bizim elimizi de güçlendiriyor. İnşallah Kayserispor maçında da en iyi netice ile ayrılacağız diye konuştu.