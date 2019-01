(Görüntülü) Okan Buruk İstediğimiz yerde değiliz (2)

"Takım üzerinde büyük bir psikolojik baskı var" "Savunmaya takviye yapmayı düşünüyoruz" "Maç kazanıp diğer takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz" "Kimse kimseyi kolay yenemiyor" "Çok değişken bir lig yaşıyoruz" "Medipol Başakşehir çok başarılı" "Hedefimiz ligde kalmak" "Fenerbahçe maçı Galatasaray için bir dönüm maçıydı" Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / ANTALYA,() Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "İstediğimiz yerde değiliz. Buradan çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, faydalı bir kamp dönemi geçireceklerine inandıklarını belirterek, "2 Ocak'ta çalışmalara başladık. Özellikle bu kamp dönemi hem çalışma, hem de transferlerin takıma katılıp adaptasyon sürecini atlatma anlamında bizim için çok önemli. Oyuncularımızla burada tekrardan antrenman ve yükleme yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde taktiksel antrenmanlara da başlayacağız. Bizim için faydalı bir kamp geçeceğine inanıyorum. Saha ve otelimiz güzel. Antrenman kalitesi de bu yüzden artıyor" ifadelerini kullandı. "İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ" Ligin sonunda kümede kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Buruk, "İstediğimiz yerde değiliz. Buradan çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lig içinde maç kazanmak için çok çabaladık ama şanssız maçlar geçirdik. İkinci yarıda bunu kırmak istiyoruz. İkinci yarıda Rizespor taraftarının bizden büyük beklentisi var. Bizde bu beklentiye cevap vermek istiyoruz. Başkanımızın ve yönetimimizin Rize'yi sevenlerin bu anlamda büyük bir desteği var. Transfer dönemini iyi geçirir takıma önemli takviyelerde bulunursak bizim için çok daha farklı olacak. 17 maçımız var ve bu maçları final olarak görüyoruz. Ligde bulunduğumuz kötü durumdan kurtulmak için lig yeniden başlıyor ve Rizespor ligde kalacaktır buna inanıyoruz. Bunun için biz ve oyuncularımız çalışacak, taraftarlarımız destek verecek. İnşallah lig sonunda kümede kalan bir takım olacağız" şeklinde konuştu. "TAKIM ÜZERİNDE BÜYÜK BİR PSİKOLOJİK BASKI VAR" Takımın üzerinde büyük bir psikolojik baskı olduğuna vurgu yapan teknik adam, "Oyun olarak çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz. Ufak tefek şeyler maçlarda sonuçları belirliyor. Şansızlıklar ve sakatlıklar oldu. Musa Çağıran'ın sakatlığı bizi etkiledi. Penaltı kaçırdık, kolay goller yedik, büyük hakem hataları yaşadık ve bunlar nedeniyle takım üzerinde büyük bir psikolojik baskı var. Bunu da bir maç kazanarak kırmak istiyoruz. Takviyeler yapacağız. Takıma en az 6 takviye düşünüyoruz. Sezon sonunda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı. "SAVUNMAYA TAKVİYE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ" Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda kolay goller yediklerini ve bu nedenle savunma bölgesine takviye yapmak istediklerini belirten Okan Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim için savunma hattı öncelik taşıyor. Kolay goller yiyoruz çok gol yiyen bir takım olduk. Özellikle savunmaya takviye yapmayı düşünüyoruz. Hücum hattındaki eksiklerimizi de kısa sürede gidermek istiyoruz. Savunma ve hücum hattında bizi güçlendirecek oyunculara ihtiyacımız var. Bunu üzerine çok çalışıyoruz. Birçok oyuncu ve kulüple görüştük. Biran önce de bunu sonlandırmak istiyoruz. Yılbaşı tatili de futbolda transferi olumsuz etkileyen bir şey. Önümüzdeki günler hepimiz için çok daha hareketli olacaktır." "MAÇ KAZANIP DİĞER TAKIMLARA PUAN OLARAK YAKLAŞMAK İSTİYORUZ" Puan anlamında ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Burak, "Düşme hattındaki puan durumunun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Takımların birbirleriyle maçları olacak. Şampiyonluğa oynayacak takımların aldığı puanlar önemli. Yukarıda da bir çekişme var herkes birbirine yakın, aşağıda da yakın. O yüzden biz en kısa zamanda maç kazanıp diğer takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz. Ligin sonunda ne olacak bilemeyiz ama bu sene belki 34-35 olacak, belki 37-38'lere çıkacak ama barajın çok yükseleceğini düşünmüyorum" dedi. "KİMSE KİMSEYİ KOLAY YENEMİYOR" Bütün takımların birbirlerine karşı etkili oynadığını söyleyen Okan Buruk, "Büyük maçlara hazırlanmak oyuncu için de büyük konsantrasyon oluyor, hazırlanmak daha kolay. Oyun anlayışları önemli tabii ki size karşı daha alan veren takımlara karşı oynamak eğer doğru savunma yaparsanız özellikle hücuma çıkışlarınız iyi olursanız büyük takımlarla oynamanın zaman zaman avantajlı olduğunu görüyorsunuz. Daha rahat skor elde edebiliyorsunuz. Bütün takımlar birbirine karşı etkili oynuyor kimse kimseyi kolay yenemiyor, ikinci yarıda da bunun devam edeceğini düşünüyorum. Takımlar arasında farklar kapandı oyun olarak da kapandı. Oyuncu kalitesi, fiyatlar ne kadar farklılık gösterse de eğer kadronuzu doğru kuruyorsunuz, taktiksel anlamda da sahada doğru duran takımlar başarılı oluyor. Son yıllarda lige baktığınız zaman geçen sene de çekişme vardı hem üstte, hem altta. Bu sene de aynı şekilde yaşıyoruz. Herkesin herkesi her yerde yenebileceği bir lig yaşıyoruz bu da ligimizi kaliteli kılıyor" ifadelerini kullandı. "ÇOK DEĞİŞKEN BİR LİG YAŞIYORUZ" Sezon başından yapılan tahminlerden çok daha farklı bir lig yaşandığını belirten Buruk, "Kimin ne olacağı belli değil, lig öncesinde baktığınızda Fenerbahçe'nin de bu sırada olacağını beklemezdiniz, diğer takımların da belki de küme düşmeye aday gösterilen takımların ilk 5 sırasında ligin olacağını beklemezdiniz. Çok değişken bir lig yaşıyoruz şu anda neyin nerede olacağını kimin nerede olacağını bilemeyiz. Bizim niyetimiz tabii ki çıkabileceğimiz en üst sıraya çıkabilmek" diye konuştu. "MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇOK BAŞARILI" Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir takımını çok başarılı bulduğunu dile getiren teknik adam,"Medipol Başakşehir çok başarılı, puan farkını da 6 puan olarak açtı. İkinci yarı yeniden başlıyor. Çok zorlu bir yarış bütün takımları bekliyor. Başakşehir'in tabii avantajı var, daha takım olması uzun zamandır bir arada oynaması, kulüp olarak çok iyi işler yapması. Başkanından teknik direktörüne kadar, ligin en başarılı takımı diyebiliriz. Şampiyonluk yarışında da büyük avantajı var ama 17 maç var, bunlar içerisinde de aynı şekilde temposunu sürdürebilmesi gerekiyor. Ama sahada oyun olarak ne yaptığını bilen oyun anlayışı olan bir takım. Birbirine çok adapte olmuş takım. Şu an en şanslı takım olarak Başakşehir'i görebiliriz" açıklamasında bulundu. "HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK" Çaykur Rizespor olarak sezon sonunda ligde kalmak istediklerini belirten Okan Buruk, "Hedef şu an da Rizespor ile bu seneyi iyi şekilde bitirebilmek, ligde kalmak önemli. Bunun için çok çalışacağız, çok emek vereceğiz. Ondan sonra da inşallah bu başarıyı yakalayıp gelecek ile ilgili planlarımızı yapacağız. Şu anda tek istediğimiz Rizespor'u hak ettiği yerde olabilmesi" dedi. "FENERBAHÇE MAÇI GALATASARAY İÇİN BİR DÖNÜM MAÇIYDI" Şampiyonluk yarışında sezonun ikinci yarısında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iddialı olacağını düşündüğünü söyleyen Okan Buruk, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Galatasaray'ın geçen sezondan daha az puan topladığını görüyoruz. Bütün takımlar puan olarak aşağıda. Fenerbahçe maçı Galatasaray için bir dönüm maçıydı. Oradaki olumsuzluklar sonraki haftaları da etkiledi. Puansal olarak Galatasaray geride kaldı. Sakatlıkları düzelen cezalı oyuncuları düzelen ve transfer yapan birtakım olarak ikinci yarı Galatasaray'ı Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u şampiyonlukta iddialı görüyorum. İç sahada Galatasaray çok iyi performans sergileyen bir takım. İkinci yarı daha güçlü bir Galatasaray olacağını düşünüyorum."