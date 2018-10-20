(Görüntülü) Müzik sevgileri engel tanımadı

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () – BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), Limak Holding bünyesinde kurulan müzik korosu ile ‘Notalar Engel Tanımaz’ etkinliği düzenledi. Koro, yaklaşık bir saat süren konser ile dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. İki yıldır Limak Holding’in desteği ile ‘Notalar Engel Tanımaz’ projesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Koro şefi Ümit Akkuş, şöyle konuştu: “Limak çalışanlarından oluşan bir koro ve müzik grubu kurduk. Ayrıca hem personel olan hem de dışarıdan katılan engelli arkadaşlarımız yer alıyor. Aslında daha kalabalığız. Burada olan ekip neredeyse yarısından da azı. Sadece 25-30 kişiden oluşan bir koromuz var. Çeşitli şehirlere, üniversitelere konserlere gidiyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu yaşamda var olduğunu göstermek için, elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz.” Uzun yıllardır engelli bireylerle çalıştığını kaydeden Akkuş, “Onların dünyasına katıldıktan sonra, onların hayatlarına dokunabilmek beni daha mutlu etti. O yüzden bu yoldan hiç vazgeçmedim ve böyle devam ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi bizi davet etti, bu nazik davet için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. “BİR YARAYA MERHEM OLMAK İSTİYORUZ” “Onların hayallerini bir nevi gerçekleştirebilmek adına bunu yapıyoruz” diyen Akkuş, “Buradaki sponsorlarımız sayesinde toplanan yardımları, biz engelli ailelerine veya derneklere bağışlıyoruz. Bir yaraya merhem olmak istiyoruz. Engelli ama müziğe kabiliyeti olan çocukları da bulup sahneye çıkarmaya çalışıyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek onları mutlu ediyor, bizi zaten mutlu ediyor” diye konuştu. “AMAÇ ENGELLERİ KALDIRMAK DEĞİL; FARKINDALIĞI ARTTIRMAK” BAU Odyoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve Engelsiz Yaşam Kulübü Başkanı Işılay Yeşil, “Biz, Engelsiz Yaşam, Sosyotek, Müzik ve Radyo Kulüpleri olarak böyle bir etkinlik yapmak istedik. Müzik sayesinde engelleri aşabileceğimizi göstermek istedik. Sosyotek Kulübü’nden bir arkadaşımız, daha önce onların konserlerine gitmiş. Ve konseri çok beğendiği için hemen bizimle paylaştı. Böylece ortak bir projemiz olmuş oldu. Bu insanlar için bedensel engelin, müzikte de diğer alanlarda da bir engel olmadığını göstermek istiyoruz. Bizim asıl amacımız engellilerin, engellerini kaldırmak değil; bizim farkındalığımızı arttırmak. Çünkü onlar zaten engellerini aşmışlar” dedi. “SAHNE YALANLARDAN YANLIŞLARDAN ARINILAN TEK DOĞAL YER” Koroya daha yeni katıldığını ifade eden görme engelli Mehmet Ali Türk, “Limak Holding’li ve bizi destekleyen Ümit hocamızla olmaktan son derece mutlu ve huzurluyum. Bağlama, kemençe, flüt ve mandolin benzeri enstrümanları çalıyorum. Küçüklüğümden beri müzik aşığıyım, hepsini hemen hemen çocukluğumdan beri çalıyorum. Sahnede olmak benim için son derece huzur verici. İnsanlarla olan iletişimimizi sağlamamıza daha çok yardımcı oluyor. Yalanlardan yanlışlardan arınılan tek doğal yer diye düşünüyorum” dedi.