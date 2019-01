(Görüntülü) Mustafa Denizli'nin açıklamaları

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçının ardından

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 19'uncu hafta mücadelesinin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın mensuplarının karşısına çıktı.



İlk iki haftadan 6 puanla çıkmanın çok değerli olduğunu belirten Avcı, "Maçtan önce rakiple ilgili çalışmalarımız; ligin en fazla kenar ortası yapan ve sayısal olarak rakip ceza sahasına giren, şut atan ve çok iyi bir geçiş takımı olduğunu gösterdi. Deneyimli bir hocaları var. Hücum oynarken savunmayı nasıl yapacağınız önemliydi. İlk yarının sonu itibarıyla bire bir ve ikiye birler önemliydi. İkinci yarıda 4 tane net pozisyona girdik ama atamadık. Kasımpaşa her takıma karşı pozisyona giren, çok gol atan bir takım. Rakibe fırsat vemedik ve ikinci golle maçı aldık. İki takım da oynamaya, topla oynamaya çalıştı. Clichy fedekarlık yaptı. 39 yaşındaki Emre maçın en fazla mesafe kat eden oyuncusu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Rakibe de başarılar dilerim" diye konuştu.



AVCI: "ARDA VE ELIA'YI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"



Arda Turan'ın ikinci yarı itibarıyla hiçbir idmanı kaçırmadığını söyleyen Avcı, "Hazırlık ve Trabzonspor maçlarında oyundaydı ve oyun sürelerini uzattı. En iyi şekilde kullanacağız. Elia ve Arda'dan yararlanmaya devam edeceğiz. Umarım böyle devam ederler" ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, yeni transfer Senegalli forvet Demba Ba için ise "Demba Ba bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Ölçümleri yapıldı. Bugün itibarıyla 15 dakika kullanabilirdik. Bir an evvel hazır olmasını için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.



Adebayor'un taktiksel açıdan yer almadığını belirten Avcı, "Şu an takımla çalışıyor. Transferi ve oyunda olması benim tasarufum. Bu maçta olmaması da benim tasarufum" dedi.



DENİZLİ: "TELAFİ EDİLMEYECEK KAYIPLAR DEĞİL"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise şu ifadeleri kullandı: "3 gün evvel kupa maçı oynamanın bugün olumsuzluğunu yaşadık. İlk yarıda kendi çizgimizin altında olduk. İkinci yarıda dönüş aradık fakat başaramadık. Son derece pozitif futbol oynayan kaliteli bir takımla mücadele ettik. Ligin ilk yarısında da kaybettiğimiz maçlar oldu. Bunlar bizi koyduğumuz hedeflerin arkasına düşürmez. Bu fark mutlaka kapanacak. Maçın ilk yarısında tahminlerimizin gerisinde pas hatası yaptık. İkinci yarında bunu değiştirmeye çalışan bir takım vardı. 3 oyuncunun kadroda olmaması bir handikaptı. Telafi edilmeyecek kayıplar değil. Mutlaka telafi edeceğiz ve düşündüğümüz sonuçları alacağız."