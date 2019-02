(Görüntülü) Mustafa Cengiz: "Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum" (2)

Cengiz, taraftarlardan destek istedi "Apartman yöneticisi olsanız defteriniz olur" "11 Türk oyuncuyla ile oynayınca kimse konuşmuyor" "Bu bildiride yanlış yapıldı" "Ben demokratik hakkımı kullandım ve eleştirdim" "Benim rakiplerim ne kadar yücelirse ben de o kadar yücelerim" "Bunlar federasyonun bileceği iş" Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum. İnsanın canı yanınca gayet doğal. Ama biz bunun çok fazla abartılmasını istemiyoruz" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler için düzenlenen imza töreni sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Finansal Fair-Play'de ilk defa kara geçtiklerini ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, "En yakın rakiplerimize fark attık. İnşallah bütün takımlarımız da artıya geçer. Bütün takımlarımız inşallah dünyanın tepesinde olur. Bunu bir övünme anlamında söylemiyoruz sadece, bu bir yarış ve hepsi inşallah bir noktaya gelecek. Biz istenen noktaya doğru gidiyoruz fakat biz Galatasaray taraftarı ile birlikte varız. Taraftarsız hiçbir şeyiz. Taraftarlarımızdan Galatasaray Store'lara hücum etmelerini istiyorum. 'Yok bedenime uygun değil, 'yok benim tarzım değil' demesinler, her şeyi alsınlar. Silgi de olsa, kalem de olsa alsınlar. Uymuyorsa bir taraftara hediye etsinler. Taraftarlarımızdan bunu bekliyoruz. Benfica'yı ağırlayacağımız gün hücum etmelerini bekliyoruz. Biz elimizden geleni yaptık ama görev bitmez. 42 locamız boş. Bunların da hızla alınmasını istiyoruz. Var olan localarımızın da yenilenmelerini istiyoruz" diye konuştu. "DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEYELİM" "Trabzonspor karşısında müthiş bir maç yapıldı" diyen başkan Cengiz, "Bu takım izlenmeyi hak ediyor. Güzel futbolu hak ediyorsunuz. Lütfen GS Store'lara koşsunlar, localara koşsunlar. Kombinelerde de 34 bine geldik. Son kombineleri de satmaktan ziyade günlük gelmek isteyenler için bırakmak istiyoruz. Cebinde parası olmayıp duasını edene de teşekkür ediyoruz. Mümkünse desteğimizi esirgemeyelim" şeklinde konuştu. "GALATASARAY EVRENSELDİR" Sarı-kırmızılı takımın sosyal paylaşım sitesindeki hesabına abone olunmasını isteyen Mustafa Cengiz, "Bize hem gelir getirecek hem de ileride düşündüğümüz hızlı iletişimi gerçekleştirecek. Orada da Galatasaray'ı dünya birinciliğine taşıyın. Bizim hedefimiz yerel değildir, Uluslararasıdır. Galatasaray evrenseldir" ifadelerini kullandı. Riva arazisine de değinen Cengiz, oraya da gereken önemin gösterilmesini istedi. Cengiz, yapılacak her satışın takıma gelir olarak döneceğini vurguladı. "TRABZONSPOR YÖNETİCİLERİNİN VERDİĞİ TEPKİLERE HAK VERİYORUM" Trabzonspor karşısında galip geldiklerini ancak hakemi konuştuklarını söyleyen Cengiz, "Her şeyin konuşulması lazım" diyerek şunları söyledi: "Dün hakemden ziyade başka iki güzellik vardı. Galatasaray müthiş bir futbol oynadı. Son yılların en muhteşem futboluydu. Trabzon da aynı dirençle cevap verdi. Maçın içinde kasıtlı faul olmadı. Maç bittikten sonra gencecik çocuklar birbirine sarıldılar. Ülkemizde olmasını istediğimiz sahneler. Bizim ülkemizin barışa, huzura ihtiyacı var. Biz kavgadan beslenmiyoruz. Bütün söylemlere dikkat etmeliyiz. Trabzonspor yöneticilerinin verdiği tepkilere hak veriyorum. İnsanın canı yanınca gayet doğal. Ama biz bunun çok fazla abartılmasını istemiyoruz. Ben 150 gün ceza aldım. Neden aldım bunları? Uluslararası maçlarımızdan önce verdik bu tepkileri. Bize taç bile lehimize, haksız olsun istemiyoruz. Rakiplerimize de aynı saygıyı duyuyoruz. Kendimiz gibi görüyoruz onları da. Değerli rakibinizle, Fenerbahçe ile yaptığımız maçta Serdar'a yapılan harekette VAR'a gidilmedi. Biz Fenerbahçe maçındaki dakika 88'deki olay ve Konya'da yine 88'de yapılan bir hareket var ve kırmızı kart verildi. VAR'a gidilmedi. Biz bu konuşmaların yayınlanmasını istedik. Siz ne konuştunuz da VAR'a gitmediniz. Önce federasyona resmi olarak ilettik, federasyon dönmedi bile, canı sağ olsun. UEFA ile temasa geçtik. Geçen hafta bize yanıt verdiler, 'inceliyoruz' dediler. Bu ilk defa olacak. Hollanda'da İspanya'da bu yapıldı. Trabzon maçındakini de yayınlasınlar. Biz gereken söylemi yaparız, bir rahatsızlık duymayız. Trabzon futbol şehridir ve değerli bir markadır. Binlerce futbolcusu vardır. Neden ona haksızlık yapılsın isteriz. Kendi açımdan baktığımda bana haksızlık yapıldığını düşünmüştüm ama karşı takımına da yanlış yapıldığını gördüm." "APARTMAN YÖNETİCİSİ OLSANIZ DEFTERİNİZ OLUR" Kulüpler Birliği Vakfı'nın yayınladığı bildiri hakkında da konuşan Başkan Cengiz, "Bildiri yayınladı Kulüpler Birliği tarafından. Sizin ortağınız, bilginiz dışında size karşı bir eylem yaparsa, bunun adına ne denir? O bildiriyi 17 kulüp imzalamadı. Sadece 8 kulüp imzaladı. İsim vermeyeceğim, onaylamadıklarını, aceleyle imzaladıklarını söyleyenler var. 17 kulüp imzaladı söylemi gerçek değil. Yönetim kurulunda ben de varım, neden bana da gelmediniz. Apartman yöneticisi olsanız defteriniz olur. Eğer o kulüpler, hakemlerden şikayet etse, ben olsam utanırım. Biz kendimize bir ayrıcalık istemedik. Bunu hazırladığını iddia edenlerle görüştüm, 'Ali Dürüst'ün tekrar dönmesiyle sanki size özel anlaşma yaptınız' sandık dediler. 'Asla böyle bir şey yok' dedim. Ali Dürüst konusunda bilgim yoktu. Federasyonda Galatasaray temsilcisi değildir Dürüst. Galatasaray'a özel hizmet ederse, biz bundan rahatsızlık duyarız. Biz objektif olunmasını istiyoruz. İsterse Trabzon maçını Ahmet Ağaoğlu yönetsin. Allah aşkına ya mantığımız var! Geçen Göztepe maçında Maicon'a yapılanı gördük, o penaltı gol olsa ne olacaktı? Ben bir başkan olarak pozisyonlara girmek istemiyorum. Milleti aptal zannetmeyelim. Aynı sevgili başkanımız ne dedi; 'Galatasaray zaten kazanırdı' dedi. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz" şeklinde konuştu. "11 TÜRK OYUNCUYLA İLE OYNAYINCA KİMSE KONUŞMUYOR" Yabancı kuralı hakkında da konuşan başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi: "Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Önce devlet, sonra millet diyoruz. Yahu senfoni orkestrasına eleman mı arıyoruz, futbolcu mu arıyoruz? Galatasaray bugün Türkiye'yi temsil ediyor. Adını bütün dünyaya duyuyor, diğer kulüpler de bunu yapıyor. Neden bundan rahatsızlık duyuyorsunuz? Yabancı olayında, yabancı sınırlaması var. 14 yabancıyla sınırlanıyor tersine. Yerlide sınırlama yok asıl. 11 yerli ile kupada oynadığımızda tek birisi yazdı mı? 11 yabancı olunca ama... Eğer siz kapalı kalırsanız, Kuzey Kore olursunuz. Açılmanız gerekiyor. Rekabetten korkmamanız gerekir. Federasyon daha kaliteli seçilmiş oyuncular konusunda önlemler alabilir. Anadolu takımları müthiş güzel futbol oynuyorlar. Rahatlıkla yeniyorlar büyük takımları. 'Bu Akhisar, bize golleri yabancılarla attı sayılmaz mı?' dedik. 11 yerli ile çıkmanıza engel bir şey var mı? Neden siz 11 yerli ile çıkmıyorsunuz? Kupayı küçük görmeyin. Siz 3-4 yıllık sözleşme yaparsınız yabancı oyuncularla. Bozamazsınız bunu. Kuralı iyileştirirsiniz. En önemli şey altyapı arkadaşlar. Bunların içinde Trabzon ve Galatasaray en fazla genç oyuncu bildiren kulüp. Avrupa kupalarında 4 tane genç oyuncu bildirdik. Neden bunlar görülmüyor? Altyapıda devrim yapılıyor. Maçlarımıza bir bakın müthiş kaliteli. Bir devrim yapıyoruz altyapıda. Ozan'ı kim yetiştirdi? Arkadan gelenler de var. Şunu da söyleyeyim toplam süreler ortada genç oyunculara verilen. En çok süreyi Galatasaray oynatıyor." "BU BİLDİRİDE YANLIŞ YAPILDI" Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yayımlanan bildiriye kimsenin sahip çıkmadığına dikkat çeken başkan Cengiz, "Bu bildiriyi ben yazdım diyen olmadı. İsimlendirmek istemiyorum ama samimi söylüyorum; 12 kulüp bu bildiriye karşıydı. Bu bildiride yanlış yapıldı. Kulüpler Birliği diyoruz. Birlik, adı üstünde. Biz hep beraber birlik olalım, tekrar bir bildiri yayınlayalım ortak olarak dedik, cevap vermediler. Bu artık başka bir şeydir" dedi. "BEN DEMOKRATİK HAKKIMI KULLANDIM VE ELEŞTİRDİM" Her açıklamasının kendisine ceza olarak döndüğünü dile getiren Cengiz, "150 gün ceza aldım. Hanginizin haberi var? Taraftar 'el salla' diyor. Ben nereye el sallıyorum. Taraftarların bile haberi yok cezalardan. O kadar doğal hale gelmiş ki. Ben trafikte yemedim bu cezayı. Bizim asla MHK ile federasyonla kişisel hiçbir sorunumuz yok. Hepsi arkadaşım. Bir kere bile şu süreçte kendilerini aramadım. Neden? Bağımsız, özgür karar versin diye. Ben demokratik hakkımı kullandım, eleştirdim. Kulüpler Birliği bizi resmen tehdit etti. Hiçbir şey olmadı. Demek ki kişiye göre. Bazıları ağır konuşunca hiçbir şey olmuyor. Galatasaray'a karşı bir cephe var" ifadelerini kullandı. "BENİM RAKİPLERİM NE KADAR YÜCELİRSE BEN DE O KADAR YÜCELERİM" 100 milyon Euro'yu aşkın ödemelerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Cengiz, "Siz futbolcu sattığınız anda bu ödemeler düşer. Bizim ana stratejilerimizden biri yıllık harcama giderlerini en düşük hale getirmek. Bizle uğraşan çok arkadaşlar. Biz Türk futbolunun kalkınması için söylemler yapıyoruz. Birine zarar verirseniz kendinize zarar verirseniz. Benim rakiplerim ne kadar yücelirse ben de o kadar yücelerim" diye konuştu. "SERDAR'IN TRANSFERİNDE ZORLANDIK" Divan Kurulu toplantısında forvet transferi yapılmamasından dolayı eşinin kendisiyle konuşmadığını ifade eden Başkan Cengiz, takıma yapılan takviyelerin ardından, "Hanımla bu küskünlüğü resmiyete dökmek için elime tarihi bir fırsat geçmişti ama Galatasaray sevgisi ağır bastı" diye konuştu. Serdar Aziz transferinde zorluk çektiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Abdurrahim Bey'in Dubai çıkarmasından sonra çok olumlu düşüncelerle gittim, maalesef bariyer sözcüğünü kullandım. Her şeyde hayır vardır. Serdar konusunda Yusuf çok yoruldu. Değerli rakibimiz Serdar'dan dolayı bize 5.9 milyon Euro, Tolga'dan dolayı da 2.7 milyon Euro, toplamda ise 8.6 milyon Euro destek vermiş oldu. Yani 50 milyon TL'ye yakın bir destek sağladılar. Abdurrahim Bey'le birlikte yönetim stratejimiz şu; bonservisten geleni bonservise verebilirsiniz. Ama futbolcuya ödediğimiz para var. Bizim şu anda 100 milyon Euro'yu aşkın ödememiz var. Bu yıllara bölünmüş hali tabii ki. Futbolcuyu satınca, bu ödemeler düşer. Bizim Galatasaray olarak ana stratejilerimizden birisi, yıllık harcamayı düşürmek. Hedefimiz 55 milyon Euro'ya çekmek. İnsan Trabzonspor maçındaki oyunu görünce, şu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyor. Forvet alsaydınız, Şampiyonlar Ligi'nde kalsaydık diyorlar. Dayı-hala durumu var. UEFA'ya nasıl kaldık, hakkımız mıydı? UEFA bize büyük tolerans gösterdi. Biz de bunu rakamlarla kanıtladık. Bizimle uğraşanlar çok. Bu kadar futbolcu transfer etti gibi laflar var. Bunu yapmasınlar. Rakiplerimizin ve Türk futbolunun kalkınması için konuşuyoruz. Birisine zarar verirseniz, kendinize zarar verirsiniz. Bugün Türkiye'de rakiplerimize yapılacak olan haksızlıklardan, Galatasaray da mutlaka payını alır" dedi. "BUNLAR FEDERASYONUN BİLECEĞİ İŞ" Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un MHK Başkanlığı ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise Cengiz, "MHK Başkanlığına isterse en azılı fanatik başkanı getirin, en fanatik hakemler bizim maçları yönetsin. Kim olursa olsun bu tip şeylere girersek biteriz. Eğer sahada kasıtlı şekilde aleyhimize veya rakibimizin aleyhine karar veriyorsa onaylamayız. MHK başkanlığı federasyonun bileceği iş. Sevgili Başkan Yardımcısı kardeşimize cevap vermek istemiyorum. Bakarsanız, bana göre Diagne'nin düşürülmesi penaltı. İlk yarı biterken Ndiaye'ye yapılan bir hareket var. Nereden baktığınıza bağlı. Trabzonspor'a da hatalar yapılmıştır, Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da. Bizim tek söylediğimiz VAR'a neden gitmediniz" açıklamalarında bulundu. Cengiz, Kasımpaşa ile Diagne için yapılan sözleşmenin detaylarının sorulmasına ise "Biz Kasımpaşa'yla bir sözleşme yaptık. Tek taraflı olsa açıklarım ama başka parçaları da var, açıklamak istemiyorum" diye cevap verdi. ALBAYRAK: "ALAN, GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK İSTEDİĞİNİ BİZE SÖYLEDİ" Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili sorulan bir soru üzerine konuşan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, "Eren bizim çok değerli bir futbolcumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Fatih hocanın cenazesine geldi, bizi çok mutlu etti. Birkaç gün içinde bir araya geleceğiz. Fatih hocamın ve Başkanımın da belirttiği gibi Maicon'un Galatasaray'a karşı insanlığı, adamlığı hepimizi duygulandırdı. Bunları kendisine anlattım ve inşallah tatlıya bağlayacağız. Affedilip affedilmemesi konusuyla ilgili bir şey söyleyemem, bu durum hocaya bağlı. Alan, Galatasaray'a transfer olmak istediğini bize söyledi. Ama maalesef, kendi kulübüyle, kendi sorunlarını çözemedi. Çin kulüpleriyle birlikte çalışmanın, transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu yaşadım" diye konuştu.