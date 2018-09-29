(Görüntülü) Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ı asla satmam" (1)

"Yıl sonuna kadar 29 milyon Euro'ya ihtiyacımız var" "UEFA ve TFF masadaki takımlar içinde en sorunlu olan sizsiniz dediler" "Bu faiz yükünden kurtulmalıyız" "2 darbeyi şahsen yaşadım" "Öde öde bitmiyor" Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Mustafa Cengiz, Galatasaray Adası ile ilgili, "2003'ten beri adayı neden sormadınız da, benim 4 aylık yönetimimi neredeyse ihanetle suçluyorsunuz. Şundan emin olun, asla Galatasaray'ı satmam, başınızı öne eğmem" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Genel Kurul'da yapılan konuşmalara cevap vermek için bir kez daha kürsüye çıktı. Sedat Doğan'ın konuşmasının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Mustafa Cengiz, "Çok ağrıma gitti. Mondros Mütarekesi dedi. Mustafa Kemal'e borcumuz yok mu dedi. Benim adım Mustafa, kardeşimin adı Kemal. Dedem Filistin'de Mustafa Kemal'in ordusunda şehit oldu. Mondros'ta taraf kim? Vahdettin'in paşası kim? Ben onu ararım o zaman. Bunları demeyelim. Çok ayıp. Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirlerimizin ebediyete ulaşmasını istediğim Mustafa Kemal adını. Beni bu duygusal konuşmaya itmeyecektin. Çok hoş olmadı" şeklinde konuştu. "2 DARBEYİ ŞAHSEN YAŞADIM" Riva ve Florya'daki araziler ilgili konuşan Cengiz, "Riva ve Florya kararı verilirken, hiç proje yokken, 5 kişi görmüşken, hepiniz oyladınız. O dönem ben kiminle konuşsam, Riva ve Florya'ya karşı çıktı. Aynen Züğürt Ağa filmindeki gibi. Böyle bel aşağı vurmayın. Benim hayatımın önemli bir bölümü demokrasi ve insan haklarını savunarak geçti. Ben hayatımda 2 darbeyi, 12 Eylül ve 12 Mart'ı şahsen yemiş insanım. Detaya girmiyorum" diye konuştu. "BU FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMALIYIZ" Riva'da bulunan arazide okul bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Cengiz, "Niye şart? 33 milyon TL faiz bindi. Riva'dan dolayı. Riva'yı hızla harekete geçirmeliyiz. Bu faiz yükünden kurtulmalıyız. Yoksa 100 milyon TL'ye yakın faiz öderiz. Bana kızın yetkilerin hepsine hayır deyin ama 3-4 tanesine evet deyin" şeklinde konuştu. "YIL SONUNA KADAR 29 MİLYON EURO'YA İHTİYACIMIZ VAR" Ocak ayından itibaren bugüne kadar 22 milyon TL kara geçtiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "Bunlar UEFA'ya verdiğimiz rakamlar. Ödenen kredi 549 milyon TL. Kredi ödememiz 774 milyon TL. Yapılanma yetkisi istedik. 380 milyon TL. 31 Temmuz kur itibarıyla kredileri yapılandırması yaptık. Bunun reklamını yapmadık. Türkiye ekonomisi içinde bulunduğu günlerde kim alabilir? Yüzde 24 faizle yaptık. 111 milyon TL karlılık yaptık. 4 bankadaydı riskimiz, 2'ye indirdik. Battı denen Galatasaray'a biz bunu sağladık. Kime verirler, Galatasaray'a verdiler, düzelen mali tablolara verdiler. Taraftarların desteğine verdiler. Kampanyalara verdiler. Fişleyerek de yapılmadı. Yüzde 64 kısa vadeli kredileri uzun vadeye çevirdik. Yıl sonuna kadar 29 milyon Euro'ya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. "UEFA VE TFF MASADAKİ TAKIMLAR İÇİNDE EN SORUNLU OLAN SİZSİNİZ DEDİLER" Finansal Fair Play kapsamında bazı sözler verdiklerini ifade eden Cengiz, "UEFA Finansal Fair Play gereği yapılandırma sözleşmesinde söz verdik. Komisyon üyelerine teşekkür ederim. Hem TFF hem de UEFA kusura bakmayın dediler. 14 takım içinde en sorunlu sizsiniz dediler. Bize zaman verin dedin dedik. Sizlerin desteği ile bunları aştık. Biz de açıkçası doğru yönettik. Yaklaşık 4 takım bizi şikayet etti. Bizim içimizde de var. Ya 25 milyon Euro nakit koyacağız ya da sermaye artışı yapacağız. Şu an nakitim yok. Futbolculardan temiz kağıdı yeni aldım. Eylül'ü de ödedik. Galatasaray durumu diğer takımlara göre çok iyi durumda. Sermaye artışı yapmam lazım" dedi. "ÖDE ÖDE BİTMİYOR" Projeleri olduğunda tekrardan genel kurul yapacaklarını belirten Mustafa Cengiz, "Sen sermaye koydun Hasnun Galib'i sattın dediler. Kemerburgaz'a niye koyuyorsunuz dedim. İrtifak onun için gerekli. Benim cebimde para yok. UEFA'dan 2 yıl men yememek için UEFA'dan elde ettiğimiz gelir yok. 200 milyon TL girdi. Hala öde öde bitmiyor. 2 yılda bitecek gibi değil. Son noktaya kadar götüreceğiz. Hasnun Galib'in gitmesi yok öyle bir şey. Bunu kullanacağım da belli oldu. 3'üncü yılın sonunda bu yıl birden bire pik yaparsam bir daha toplayamam. Okul terki verin. 32 milyon TL faiz yedik. Bana çok kutsal geliyor bu rakamlar. İsterseniz hiçbirini vermeyin. Adada irtifak gerek. Olayı ecrimisil ile bitirmemek gerek. Sermaye artışına koymak satmak demek değil. Siz satmazsanız satılmaz. Benim hiçbir projem yok burada. Projem olduğunda tekrar genel kurul yapmak zorundayım" şeklinde konuştu. "GALATASARAY'I ASLA SATMAM" Kalamış'ta bulunan tesislerinde kara geçtiklerini söyleyen Cengiz, "İlk defa kara geçiyoruz. Kalamış'ta da bu böyle. 2003'ten beri adayı neden sormadınız da, benim 4 aylık yönetimimi neredeyse ihanetle suçluyorsunuz. Şundan emin olun, asla Galatasaray'ı satmam, başınızı öne eğmem. Bundan emin olun" dedi.