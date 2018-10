(Görüntülü) Mustafa Cengiz: "Eğer kur farkı olmasaydı şimdi kardaydık"

"Toplam 27 milyon liralık bir anlaşma yaptık"



Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü, elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com ile geniş kapsamlı sponsorluk anlaşması imzaladı.



Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri İlber Aydemir ve Dorukhan Acar, Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner.com Genel Müdürü Mehmet Sindel ile genel müdür yardımcısı Burçin Baysak katıldı.



Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında yer alanların tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söylerken, "Bilyoner.com ile çok önemli bir anlaşma imzaladık. Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Eylül 2017'de Galatasaray bir bahis şirketiyle bir milyon liralık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bugün yaptığımız anlaşma 8 milyon liralık. Bu rakam, Türk bahis şirketlerinin bugüne kadar yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması. Bilyoner.com ile son yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma yaptık. İlk yıl için 8, ikinci yıl için 9, üçüncü yıl için de 10 milyon liralık anlaşma. Toplam 27 milyon liralık bir anlaşma yaptık. Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖNÜMÜZE BİR İMZA GELİRSE BİZ HİÇBİR ŞEKİLDE BUNDAN KAÇMAYIZ"



Ocak ayında yapılacak transferlerin çok kolay olmadığını ifade eden Cengiz, "Siz geçmişten gelenlerle konuşuyorsunuz. UEFA böyle bir şey olduğu zaman hemen 'Bunları men et' diyor. Biz UEFA'nın standartlarına bağlı kalmaya mecburuz. Kulübümüz en az gol atan takımlardan değil. Bu dünyada her istenen olmuyor. Hocamızın talepleri doğrultusunda eğer ki önümüze bir imza gelirse biz hiçbir şekilde bundan kaçmayız. Ocak ayı transferleri genelde zor transferlerdir. Kulübünde oturan bir insanı tutup da transfer edemezsiniz. Gözlemci ekibimiz ve teknik ekibimiz bu hususta çok çalışıyor. Biz en iyisini almaya çalışacağız bizim için. Geçtiğimiz dönemlerde çok sütten ağzımız yandı. Şimdi önümüzde Schalke maçı var, oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kısa vadede değil ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu" dedi.



Mustafa Cengiz, Bilyoner.com'un Şampiyonlar Ligi'nde formalarda yer alıp almayacağına dair soruya, "UEFA kriterleri farklı olduğu için orada yok ama Bilyoner.com yerel liglerde yer alacaktır" yanıtını verdi.



"STAT İSİM SPONSORLUĞU İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"



Türk Telekom'da bulunan stat isim hakkının bu yıl sona ereceğini ve bununla ilgili çalışmaları olduğunu aktaran Mustafa Cengiz, "Bu konuda çalışmalarımız var. Hem stat ismi için, hem de stat çevresindeki reklamlar için çalışmalarımız var. Büyük konuşmak istemiyorum ama bizim bu konuda çok ciddi görüşmelerimiz var. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.



"EĞER KUR FARKI OLMASAYDI ŞİMDİ GALATASARAY KARDAYDI"



Cengiz, "Kur farkı olmamış olsaydı Galatasaray şu anda karda olurdu" diyerek şu ifadeleri kullandı: "31 Mayıs 2019 itibarıyla toplam sponsorluğa ve finansal tablolara bakmak gerekir. Şunu demek isterim ki finansal açıdan en iyilerden biriyiz. Galatasaray 117 milyon TL, bir rakibimiz 170 milyon TL ve bir diğeri ise 172 milyon TL zararda. Eğer kur farkı olmasaydı şimdi Galatasaray kardaydı. Umarım bu şekilde kriterlere uyarak taraftarımızı şampiyonluklarla mutlu ederiz. Bunun için aylardır çalışıyoruz. Yönetimimiz heyecan ile çalışıyor en iyisi için. Onların heveslerini kırmayalım."



HİTAY: "BİLYONER.COM OLARAK SPORDAN KAZANDIĞIMIZI SPORA AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Bilyoner.com Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise şöyle konuştu: "Galatasaray'ın hem futbol hem de erkek basketbol takımına sponsor olduk. Bilyoner.com olarak 3 yıl için 27 milyon lira bedelle anlaşma imzaladık. Bilyoner.com olarak spordan kazandığımızı spora aktarmaya devam ediyoruz. Amacımız her branşta Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaktır. Yakın dönemde Türk sporuna katkı sağlayacak yeni bir sürprizi daha duyuracağız."



Konuşmaların tamamlanmasının ardından taraflar Galatasaray forması ile basın mensuplarına poz verdi.