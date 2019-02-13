(Görüntülü) Muay Thai sporcuları, maddi zorluklara rağmen şampiyonluğa odaklandı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()-



ANTALYA'da gerçekleştirilecek Muay Thai Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren genç sporcular, zor şartlara rağmen şampiyonaya katılıp başarılı olmayı hedefliyor. Maddi imkansızlar nedeniyle şampiyonaya, uçak yerine 18 saatlik yolcuğun ardından ulaşacaklarından yakınan sporcular, zorlukları aşarak başarıya odakladıklarını söyledi.



Trabzon Zirve Spor Kulübü ve Çukurçayır Spor Kulübü 5 sporcusu, 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan gençler ve büyükler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı şampiyonanın gerçekleştirileceği Antalya'ya uçak yerine otobüsle yolculuk yaparak gidecek olan sporcular, tüm zorluklara rağmen şampiyonaya katılıp başarılı olmayı hedefliyor.



"DURUMU İYİ OLMAYAN ŞAMPİYONAYA KATILAMIYOR"



Muay Thai ve Kick Boks Antrenörü Gökhan Bektaş, sporcularını topluma yararlı birey haline getirmek için çabaladıklarını söyledi. Bektaş, "Bize yeteri kadar ilgi göstermediğini düşünüyoruz. Şuan şampiyona için hiç destek alamadık. Birkaç yere başvurduk ancak olumlu sonuçlanmadı. Kendi imkanlarımızla ve sporcuların kendi imkanlarıyla bu şampiyonaya katılmayı planlıyoruz. Maddi imkansızlıktan dolayı tüm sporcularımız şampiyonaya katılamıyor. Maddi durumu yeterli olanlarla şampiyonaya gidebiliyoruz. Uçak yerine otobüsle yolculuk yapacağız. Pazartesi günü Antalya'da şampiyona için tartı var. Biz de Pazar günü Trabzon'dan Antalya'ya otobüsle yolculuk yapacağız. Yorgun şekilde maçlara çıkacağız. Sporcularımızın performansını bu mutlaka etkileyecektir ancak elimizden gelen bu. İş adamlarının bu gençlerimize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.



"ŞAMPİYONADA ŞARTLAR EŞİT DEĞİL"



Şampiyonada 60 kiloda Zirve Spor Kulübü adına mücadele edecek olan Ufuk Yılmaz ise şartların eşit olmadığını belirterek, otobüsle yolculuk yapacakları için yorgun olacaklarında yakındı. Yılmaz, "Durumu iyi olan var, olmayan var. Durumu iyi olanlar şampiyonaya gidiyor, maddi imkanı olmayanlar ise burada çabalıyor. 21-22 saat otobüsle yolculuk yapacağız. Gittiğimiz gün tartıya çıkacağız. Sonraki gün maçlara çıkacağız. Bizim için zor olacak. Her şeye rağmen yine de ben vazgeçmiyorum ve sonuna kadar devam edeceğim. Diğer sporcu arkadaşlarımdan da vazgeçmemelerini istiyorum" diye konuştu.

