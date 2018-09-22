(Görüntülü) Motosiklet akrobasi ustaları Osmaniye'de buluştu

İbrahim EMÜL / OSMANİYE,() - OSMANİYE'de bu yıl ikincisi düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden 'Tek teker Arif' lakaplı Arif Razgatlıoğlu anısına düzenlenen motosiklet festivalinde, yüzlerce motosiklet akrobasi ustası buluştu. Geçtiğimiz yıl ilki Mersin'de gerçekleştirilen ve bu yıl ise Osmaniye'de ikincisi yapılan 'Türkiye Akrobasi Şampiyonası' kapsamında motosiklet ustalarının nefes kesen gösterileri, izleyenleri hayran bıraktı. Masal Park otopark alanındaki programda yarışların startını Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara verdi. Pistte ısınma turları yapan ve zaman zaman küçük kazaların yaşandığı gösteride, vatandaşlar heyecan dolu dakikalar geçirdi. Türkiye genelinden toplam 14 sporcunun katıldığı yarışlarda, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından görevlendirilen jürinin puanlama sistemine göre 2 gün sürecek olan yarışlar sonunda dereceye girenler ödüllendirilecek. Gençlere sosyal alanda katkı sağlamanın belediyenin görevleri arasında olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Kara, "Gençlerimizin bu konuda çok ciddi hünerleri var. Bu hünerlerini gösterebilme fırsatı tanımak adına bu festivali düzenledik. İnşallah bundan sonrada bu festivalin yapılmasına devam edeceğiz. Bütün katılımcı yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi. AKROBASİ TRAFİKTE DEĞİL, PİSTTE OLUR Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Türkiye Akrobasi Yarışları Genel Direktörü Yusuf Güder, yarışların ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Yeni bir branş olma yolunda olan ve Dünya'da 2012 yılından bu yana yapılan Akrobasi Şampiyonası'nın ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sokakta motosiklet kullanan ve akrobasi yapan gençlerimizin, bunun yerinin sokak, cadde, trafik değil pistler olduğunu göstermektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından yarışlar öncesinde pistte ısınma turları atan motosiklet ustaları, akrobasi şovlarını sergiledi.