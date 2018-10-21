(Görüntülü) MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

ANKARA () - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında MKE Ankaragücü kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın oynandığı Osmanlı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal şöyle konuştu: "Oyuncularımın istekli ve hırslı olması beni çok mutlu etti. Oyuna önde baskı yaparak ve rakibi hataya zorlayarak başlamak istedik. Coşkulu, kendine güvenen ve taraftarın da desteğini alarak bu baskıyı maç boyu sürdürmeye çalıştık. İlk 10 dakikada da bunu çok iyi yaptık. İlk devrede gol dışında 1-2 pozisyon daha ürettik. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda, Evkur Yeni Malatyaspor'un çok top yapmadığını ve oyunu geriden kurmaya çalıştığını tespit ettik. Maça iyi başladık ve öne geçtik. 70'inci dakikadan sonra rakip oyunu riske etmeye başladı. Biz de özellikle son 10 dakika skoru korumak ve 3 puanı almak için biraz kapanarak oynadık. Verdiğim görevleri yerine getiren, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi, muhteşem MKE Ankaragücü taraftarına ve camiamıza armağan ediyoruz."



KARTAL: "EKİBİM VE TÜM KONSANTRASYONUMLA BERABER ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞARISI İÇİN BURADAYIM"



Ligin 10'uncu haftasında oynayacakları Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklama yapan Kartal, "Fenerbahçe'de top oynadık, teknik adamlık yaptık ama MKE Ankaragücü'nün mukaveleli teknik direktörüyüm. Ekibim ve tüm konsantrasyonumla beraber MKE Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Hem MKE Ankaragücü hem de kendi kariyerim için en iyisini yapmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



BULUT: "GOLDEN SONRA UYANDIK"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise şu ifadeleri kullandı: "Maça iyi başlamadık. Buraya 3 puan için gelmiştik. İlk 15 dakika biraz uyuduk, golden sonra uyandık. Kalan dakikalarda gol bulmaya çalıştık. Pozisyonlarımız ve direkten dönün topumuz var. İkinci yarıda daha baskılı oynadık ve oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Golü bulamayınca da mağlup olduk."