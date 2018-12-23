(Görüntülü) MERSİNLİ ÖZGE, AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

TÜRKİYE Tekvando Milli Takımı'nın 14 yaşındaki sporcusu Özge Özbey, 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 3'üncü olarak bronz madalyaya uzandı. Mersin'de yaşayan Özge Özbey, Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, 51 sporcunun birincilik mücadelesi verdiği İspanya'nın yolunu tuttu. Valencia'daki 3 maçını nakavtla kazanan Özge, yarı finalde Hırvat rakibi ile karşılaştı. 3-3 sona eren müsabakanın son bölümünde 'altın vuruş' olarak adlandırılan, ilk hamleyi yapanın kazanacağı raundda rakibine puan veren Özge, turnuvadan 3'üncülükle ayrılıp bronz madalya almaya hak kazandı. Şampiyonanın ardından Mersin'e dönerek, gelecek süreçteki turnuvalar için hazırlıklarını ara vermeden başlayan Özge, elde ettiği başarıyı anlattı. Tekvandoya 10 yaşında başladığını belirten Özge Özbey, Ailemin desteği ile kendimi korumak için Özgecan'ın ölümü sonrası başladım. 25'e yakın madalyam var. Türkiye Şampiyonası'nda 8 maç yaparak 1'inci oldum. Daha sonra seçmesiz Avrupa Şampiyonası'na gittim. Buradaki 3 maçımı nakavtla aldım. Dördüncü maçımda altın vuruşla yenildim ve İspanya'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Ülkemi temsil ettiğim için gururlu ve mutluyum. Bundan sonra ilk defa katılacağım Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na katılıp ülkemi temsil ederek orada da birinci olmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'na tüm ülkeler katılacak ve ben de orada birinci olmak istiyorum dedi. 'HEDEF 2024' Başarılı sporcunun antrenörü Ercan Aldemir ise hedeflerinin 2024 Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getirerek, İspanya'da yapılan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Özge büyük bir performans sergileyerek Avrupa 3'üncüsü olma başarısını gösterdi. 2019'da gençler kategorisinde yarışacak. Hedefimiz Türkiye birinciliği yine. Ülkemizi gençlerde Avrupa'da ve dünyada temsil edeceğiz ancak koyduğumuz hedef Avrupa ve dünya değil, olimpiyatlar. Bir sporcunun en başarılı olabileceği hedef kriteri olimpiyatlar olduğu için çıtamızı yüksek tutuyoruz. Allah'ın izni ile bu sporcularımızı Mersin'den ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek puanları toplayıp, 2024 olimpiyatlarına çıkartacağız diye konuştu.