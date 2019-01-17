(Görüntülü) Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşme yeniledi (1)

(Görüntülü) Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile 5 yıllık sözleşme yeniledi (1)

YORUM EKLE
Gönder