(Görüntülü) Malatyaspor'un yeni transferi Aboubakar Kamara'nın İstanbul'a geliş görüntüleri

(Görüntülü) Malatyaspor'un yeni transferi Aboubakar Kamara'nın İstanbul'a geliş görüntüleri

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