(Görüntülü) Malatyaspor'da Ertaç ve Ömer, Rizespor'a karşı galibiyet bekliyor

Taha AYHANMALATYA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir ile sarı- kırmızılı takımın santraforu Ömer Hasan Şişmanoğlu, deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor'a 3 puan almak için gideceklerini söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 34 puanla dördüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Ardından basına kapalı taktik çalışması gerçekleştirildi.

ÖZBİR KONUMUMUZ İYİ

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandığını belirterek, Kafa olarak ta hazırdık fakat sahanın içinde beklemediğimiz durumlardan dolayı mağlup olduk. Daha farklıda olabilirdi bu şansızlıklar peşimizi bıraksaydı. Belki 11-11 karşılaşmayı tamamlayabilseydik maçı belki de kazanacaktık. Diğer büyük takımlara olduğu gibi aynı şekilde Beşiktaş'ı da yenecektik. Bunu başaramadık. Tabii ki lig devam ediyor şuan uzun bir süre var. Halen konumumuz iyi. Bu konumu sürdürebilmek adına elimizden geleni yapacağız dedi.

Forma şansının tekrar kendine geleceğini ifade eden Özbir, geldiği zamanın hazır olabilmenin önemine dikkat çekerek, Bende kendimi hazır tuttum, her zaman çalıştım. İyi bir şekilde benim açımdan geçti ama tabii ki takım açısından iyi olmadı, kazanamadık. Kazanabilseydik belki çok daha mutlu olacaktım. Şu an beni çok fazla mutlu etmiyor açıkçası performansımın bu şekilde iyi olması. Önemli olan takımın kazanması tabii ki. Bunu başarabildiğimiz takdirde daha mutlu olabileceğim. Son birkaç karşılaşmada o havayı kaybettik gibi bunu da çabucak toparlamamız lazım. Arkadaşlarla konuşup tekrardan aynı düzene dönmemiz lazım. Bunun bilincindeyiz, tecrübeli futbolcularız. Bunu da içimizde halledeceğiz diye düşünüyorum şeklinde konuştu.

RİZE MAÇI GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR MAÇ

Deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Özbir, şunları söyledi

Rize maçı gerçekten çok zor bir maç. Ligin ikinci yarısına iyi başladılar, iyi transferler yaptılar. Orada kolay bir maç olmayacak hiçbir zaman. Bundan sonraki maçların hiç biri kolay olmayacak. Tabii ki de oraya 3 puan almak için gideceğiz. Malatyaspor'un hedefleri her zaman bu sene veya gelecek senedeki yılları içine kattığımızda her zaman galibiyet olacaktır. Büyük takım, küçük takım veya herhangi bir Anadolu kulübü fark etmez. Biz gücümüzü biliyoruz. Haddimizi bilerek oynayacağız, gücümüzü bilerek oynayacağız. İnşallah oradan puanla döneceğiz, 3 puanla dönmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Dönemezsek bile en azından yenilmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

ŞİŞMANOĞLU BAZEN ŞANSSIZLIKLAR OLDU

Yeni Malatyaspor'un santraforu Ömer Hasan Şişmanoğlu ise Beşiktaş maçını değerlendirdi. Şişmanoğlu, Neden yenildik Aslında bakarsak 10 kişiyle çok iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve beraberliği de bulduk. İşte bazen şansızlıklar olduğu da var. Bence 10 kişiyle böyle mücadele 1-1 bulmak ondan sonra bir daha gol yemek şansızlık. Ama Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım çok iyi oynadılar. 10 kişiye karşı kolay diye konuştu.

MALATYASPOR'U EN GÜZEL YERLERE GETİRMEK İSTİYORUM

Beşiktaş maçının 65'inci dakikasında attığı gol sonrası kulağını kapatan Şişmanoğlu nedenini anlattı. Şişmanoğlu, şöyle dedi

Beşiktaş maçından önceki hafta atamadığım golü maçtan sonra tabii ki üzüldüm çünkü en fazla ben gol atmak istiyordum zaten ve Malatyaspor'u en güzel yerlere getirmek istiyorum. Zaten sezon başında buraya geldiğimde bunları söylemiştim zaten. Atamadım insanlık hali, insanlar tabii ki hata yapabilir. Orada da olmuş yani hayatta 1 kere böyle hata olur. Bende üzüldüm, tabii ki taraftarlar da üzülmüş ama bana ettiği küfürler, bana ettiği küfür etmesine veya ben küfür edilmesini hiç sevmiyorum ama benim aileme, benim çocuğuma, evlatlarıma küfür etmesine hiç hoş değil. Sosyal medyadan benim aileme küfür etmesini hiç hoş bir şey değil. Çünkü ben böyle şeylere bayağı bir takılıyorum ve bizim gerçek taraftara değildi tepkim. Sağ olsunlar çünkü onlar beni desteklediler, bütün hafta desteklediler ama bazı kişiler benim aileme küfür etmesini hiç hoş bir şey olmadığını gol sonrası kulağımı kapatarak onlara tepki göstermek istedim. Bende demek istedim ki; ben sizi duymak istemiyorum, duymuyorum hatta ve siz benim umurumda bile değilsiniz.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Futbolda yenmek ile yenilmenin olduğunu kaydeden Şişmanoğlu, Biz her gün çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Sıkıntılarımız nerede, yanlışlıklar, hatalarımızı analiz ediyoruz ama bunu bilin; biz elimizden geleni yapacağız, savaşacağız ve Malatyaspor'un en güzel yerlere getirmeye çalışacağız. Şimdi tabii ki Rizespor maçı var. Onlarında serisi var. 5 maçtır yenilmiyorlar ama bizde oraya 3 puan için gideceğiz ve orada 3 puanı alıp geri döneceğiz dedi.