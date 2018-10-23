(Görüntülü) Konyaspor'da Başakşehir hazırlıkları başladı

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.



Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu akşam yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ve koşu çalışması ile devam eden antrenman, Rıza Çalımbay'ın da forma giydiği turnuva maçları ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Ali Turan ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.