(Görüntülü) Kırkpınar Başpehlivanı Okulu Doping emek hırsızlığıdır

Mesut MADANBURDUR,()

Burdur'da Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde 'Amatör Spor Ruhu' konulu söyleşiye katılan 2018 Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ve Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil dopingin emek hırsızlığı olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konferansa, Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ve Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü öğretim görevlisi Ahmet Şahin ile Bilal Karasakal'ın yaptığı panele Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, öğretmenler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İyi bir sporcu olmanın şartı spor ahlakına sahip ve disiplinli olmaktır dedi.

Mehmet Yeşil Yeşil ise dopingin sporda büyük suçlardan birisi olduğunu söyledi. Başarı için bazı sporcuların gözlerinin karardığını belirten Mehmet Yeşil Yeşil, Bu yanlış. Spor hayatımızı belli bir zaman içerisinde yapabiliyoruz. Biz bu sahalarda, meydanlarda kalıcı değiliz. Yaptığımız işin en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz ama emek hırsızlığına başvurulması hiç de uygun değil bence. Duyduğumuz kadarıyla dopingin çok küçük yaşlar ve alt boylara kadar düştü. Uyuşturucu nasıl tehlikeliyse dopinginde aynı şekilde tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Temiz ve düzgün bir spor hayatı benim için çok önemli. Zamanında dopinge karşı mücadele ettiğim için Antalya'da sıkıntılı günler geçirttiler. Onları unutmuyorum. Dopinge hayır dedi.

Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu da dopingin emek hırsızlığı olduğunu söyledi. Okulu, şöyle konuştu

Bir yıl emek veriyorsunuz ve bir başarı elde ediyorsunuz. Ama Kırkpınar'da seni yarı finalde, finalde yeniyor. İki ay sonra dopingli çıkıyor. Bütün bir yıl çalıştığın emeklerin gidiyor. Doping küçük yaşlara kadar düştü.

Orhan Okulu hedefinin üç yıl üst üste Kırkpınar'da başpehlivan olarak altın kemeri almak olduğunu kaydetti.

Antrenör Kemal Yılmaz ise Bu yıl 15-16 yaşlarında bir çocukta doping çıktı. Bu çok üzücü. Doping uyuşturucudan daha kötü. Doping sonucu çok fazla sporcu kaybettik dedi.