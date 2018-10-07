(Görüntülü) Kırıkkale’de "Çocuklar İçeri Küfür Dışarı” kampanyası sürüyor

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE () - Bölgesel Deplasmanlı Lig 6'ncı Grup'ta yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor; yöneticisi, futbolcusu ve taraftarıyla “Çocuklar İçeri... Küfür Dışarı” kampanyasını sürdürüyor.



Daha önce Kırıkkale Büyük Anadoluspor tarafından başlatılan ‘Küfüre Hayır’ kampanyası kapsamında sosyal medya ve billboardlara verilen ilanlar ile kampanyanın ses getirmesinin ardından maçlarda “Çocuklar İçeri... Küfür Dışarı” kampanyası başlatıldı. Kırıkkale’nin kendi sahasında bugün oynadığı Karapınar Belediye maçına kadınlar büyük ilgi gösterirken tribünlerde küfür edilmemesi dikkat çekti. Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi öğrencileri ellerindeki pankart ile maç öncesi stadyumda tur attı.



Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Başkanı Harun Ulusoy maç öncesi yaptığı açıklamada, “Kulüp olarak sezon öncesi ve maçlarımızda kesinlikle küfür istemiyoruz dedik. Maçlara daha çok kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelmesi ile futbolun kardeşlik ve dostluk havasında oynanmasını istedik. Desteklerini esirgemeyen ve küfüre karşı olan Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrül Kavlak’a çok teşekkür ederim. Küfürle mücadelemizden yılmadan sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kadınlarımızın ilgisine ve çocuklarımızın maça gelmelerine teşekkür ediyorum. Türkiye ye Kırıkkale olarak örnek olacağız inşallah” dedi.



Kırıkkale’nin 2-1 kazandığı maç sonunda taraftar adeta bayram havasında sevinçlerini yaşarken, karşılaşma süresince küfür edilmemesini mutlulukla karşıladıklarını açıkladılar.