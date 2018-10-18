(Görüntülü) Kayserispor’dan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ziyaret

İlyas KAPLAN/KAYSERİ() Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve kaleciler Silviu Lung ile Muammer Zülfikar Yıldırım, Kayseri'de bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları ziyaret etti. Ligin 9'uncu haftasında cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Kayserispor'da İstanbul deplasmanı öncesi teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve kaleciler Silviu Lung ile Muammer Zülfikar Yıldırım, Melikgazi İlçesinde bir özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Özel eğitim merkezi ziyaretinde eğitim gören çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen futbolcular, çocuklara imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi "YARINLAR DAHA GÜZEL OLACAK" Çocuklarla konuştuktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ertuğrul Sağlam, "Bugün güzel kardeşlerimizi ziyarete geldik. Onlar bizim ve toplumumuz için değerli insanlar. Dolayısıyla herkesin bu konuda hassas düşünüp ilgi göstermesi gerekiyor. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Kardeşlerimize bedensel ve zihinsel engelli denmesini istemiyorum. Onlar çok değerli güzel kardeşimiz. Burada da onlara gerekli özen gösteriliyor. Allah'ın izniyle hafif problem olan kardeşlerimiz sağlıklarına kavuşacaklar. Onlarla ilgilenen, sağlıklarına kavuşması için çaba veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Sizlere minik taraftarımız Arda'nın misafiri olarak geldik. Başka arkadaşlarla tanıştık. Bu güzel anı yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Kardeşlerimizi ve Kayserispor için yarınlar daha güzel olacak" dedi. Ziyarette çocuklara ve velilere sarı kırmızılı kulübün kaşkolu dağıtıldı.