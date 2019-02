(Görüntülü) Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- SPOR Toto Süper Ligi ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Cuma günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig’in 20’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaklaşık 1.5 saat çalışma yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, kas ve şut çalışması ile son buldu. Kana Bıyık ve Sapunaru takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı. İstiklal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe ve Göztepe maçı var. Fenerbahçe iki periyottan 6 puan ile çıktı. Bizim de düşüncelerimiz her iki maçtan da 6 puan ile çıkmak olacak. Son yapılan transferler, kadro genişliği Fenerbahçe'nin daha farklı bir kadro yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kendi sahasında Malatya maçı, 40 binin üzerinde bir seyirci ile oynadı. Bu çok önemli bir motivasyondur. Aynı şeyi biz Kayseri'deki taraftarlarımızdan bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Karaman, "Ligdeki konum itibarıyla baktığımızda alt taraf çok sıkıştı. Bu sıkışıklıktan çıkmak istiyoruz. Onun içinde en güzel şey iyi bir mücadele ve takım ruhudur. 12’nci adamın takımımıza ve oyunculara katkısıdır. Bütün bunlar önemlidir ve bunları da söylerken de Fenerbahçe takımının ve geçmişteki başarılarına da saygı gösteriyoruz ama kulüp olarak bir an önce üçer puanları alarak ligin son haftalarına rahat bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.