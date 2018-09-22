(Görüntülü) Kayserispor-Atiker Konyaspor maçının ardından (2)

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Birçok bireysel hata yaptıklarını dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maç sonu yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki Göztepe maçından sonra çıkış yapmak istiyorduk. Birçok bireysel hata sebebiyle topu rakibe verdik. Sonrasında maalesef golü yedik. Takımımızda çok yetenekli oyuncular var ama hepsi bireysel hata yapınca sonuca etki edemiyorsunuz. Sonuçta bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu. Allah'ın izniyle biz bu olumsuz durumdan çıkıp yeniden düzeleceğiz. Bunu yapacak gücümüz var. Ben oyuncularımıza inanıyorum. Bizim takım bu değil. Daha iyi bir takımız" diye konuştu. ÇALIMBAY: "HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK" Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Geçen hafta Fenerbahçe ile oynamıştık. Mağlubiyet almıştık. Bu haftaki maça iyi konsantre olduk. Kaysersipor çok organize bir takım. Futbolcularımızla maçtan önce ne konuştuysak tamamen yaptılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Zorlu bir fikstürümüz var. Artık tek düşüncemiz oynayacağımız kupa maçımız var. Ligde de istikrarlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz" açıklamasında bulundu.