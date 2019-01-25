(Görüntülü) Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Serhan TÜRK / İSTANBUL,() -



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 biten maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Sahada bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcular, turdan dışlanmayı kabul etmediler. Onları tek tek tebrik ediyorum. Özellikle attığımız golden sonra gerçek anlamda takım olduklarını gösterdiler" dedi.



"KUPA HER ÜLKEDE SÜRPRİZLERE AÇIK BİR YOL"



Takımın ortaya koyduğu performanstan genel olarak memnun olduğunu ifade eden Mustafa Denizli, "2 tane müthiş temposu olan maç oynadık. Bugünkü maç 10 kişi kaldıktan sonra farklı boyuta gitti. Alanya ikinci yarıya çok iyi başladı. 0-0 dış sahada benim sevdiğim sonuç değil. İlk maçta gollü dönüş sağlamak istemiştik. Burada 2 skor Alanya'ya, biri de bize yarıyordu. Hatalar da yaptık zaman zaman. Top kayıpları çıkışlarda oldu. Benim başımda olduğum takımlarda 5-6 defa 10 kişi kalmışımdır en fazla. Çok zordur bu. Biz bugün bu tercihi farklı şekilde kullanmaya çalıştık. Koita ile devam şansımız kalmamıştı. Farklı bir şekilde ve sonradan girenlerin de büyük çabasıyla turu geçtik. 2 kulvarda da yola devam ediyoruz. Oynadığımız futboldan son derece memnunum. Sadece Rize maçında memnuniyetsizliğimi paylaştım takımla. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Eğer bir yere varmak istiyorsak bu mücadeleyi devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Güçlü bir rakibe karşı uzun süre eksik oynadık. Kupa her ülkede sürprizlere açık bir yol. Bundan sonra önce Başakşehir, sonra da kurada rakibimiz olacak takımı düşüneceğiz. Bugün bu mücadeleyi ortaya koyan futbolcularımı tek tek kutluyorum" şeklinde konuştu.



SERGEN YALÇIN: "İSTEDİĞİMİZ POZİSYONLARI BULAMADIK VE İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi bir mücadele oldu. 120 dakikalık zorlu bir mücadeleydi. Tur atlamayı ümit ediyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra üretemedik. Daha fazla üretken olmalıydık. İstediğimiz pozisyonları bulamadık ve istediklerimizi yapamadık. Kupa maceramızı noktaladık. Kasımpaşa’ya başarılar diliyorum kupada bundan sonraki süreçte. Biz de ligde kritik yerdeyiz. Lige dönüp Pazartesi günkü maça takımı hazırlamamız lazım."