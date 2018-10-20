(Görüntülü) Kapadokya Ultra-Trail'in startı verildi

Olgucan KALKAN / ÜRGÜP,() - Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Ürgüp Şehir Merkezi'nden 5'inci kez start aldı. Dünyanın yerli-yabancı en önemli patika koşucularının yer alacağı organizasyonda sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde, 119 kilometrelik parkuru 24 saat, 63 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika, 38 kilometrelik parkuru ise 6 saat 30 dakika içinde tamamlamak için kıyasıya mücedele ediyor. Sabah 07:00'de Uzun ve Orta, 10:00'da ise Kısa parkurun start alması ile başlayan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de 75 ülkeden 2 binden fazla sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor. Organizasyonun en uzun etabında 119 kilometrelik parkurda yarışan sporcular Çavuşin, Göreme, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köyünden geçecek, 63 ve 38 km'lik parkurda yarışanlar ise Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik Vadisi ile Uçhisar'dan geçerek başlama noktasında yarışı sonlandıracaklar. Yarışlar yarın düzenlenecek Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından son bulacak.