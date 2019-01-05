(Görüntülü) Kadınların futbola olan ilgisi artıyor

İSTANBUL, () Futbola kadınların da ilgisi git gide artıyor. Beylikdüzü'nde yeni hayata geçen Kadın Futbol Takımı, ilçede ve çevrede yaşayan kadın ve çocukların ilgi odağı oldu. Aileler, kız çocukları için futbol oynayabilecekleri bir takımda yer bulabildikleri için memnun olduklarını dile getirdi. Özellikle alt yapı eğitimi için ilkokul çağındaki genç kızların futbola başlaması adına Beylikdüzü Belediyesi, kış spor okulları adı altında Kadın Futbol Takımı kurdu. Spor okullarında futbol eğitimi alan ilkokul çağındaki çocuklar, hem mental olarak hem de spor disiplini olarak kendilerini geliştirdiklerini ifade ediyor. Özellikle aileler, futbola olan ilgisi sebebiyle çocuklarını futbol takımına verdikleri için memnun. Genç sporcular ise, futbolu en iyi şekilde öğrenerek milli takımlara kadar yükselmeyi hedefliyorlar. "İYİ BİR KADIN FUTBOL TAKIMIMIZIN OLMASI FUTBOL İÇİN İYİ OLABİLİR" 12 yaşındaki Elif Tuana Bektaş, futbola 5'inci sınıfta başladığını ifade ederek, "Futbol çok zevkli bir oyun. Futbol oynamayı çok seviyorum. Futbol sayesinde dikkatim de gelişti" dedi. Futbolla anasınıfında tanıştığını söyleyen Ecrin Başpınar ise, "Arkadaşlarım oynuyordu ve ben de kıskanmıştım onları. Ondan dolayı ben de futbola başlama isteği duydum. Kalede oynayarak başladım ve ardından defans, orta saha ve forvet olarak devam etti. Ülke olarak iyi bir kız milli futbol takımımız olması hem bizim için hem de futbol için iyi olabilir" ifadelerini kullandı. 5'inci sınıf öğrencisi Mina Demir de yazlıkta arkadaşları futbol oynarken bu sporun ilgisini çektiğini söyleyerek, sonrasında futbol oynayarak kendisini geliştirdiğini dile getirdi. "FUTBOL SADECE ERKEK OYUNU DEĞİLDİR" Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Sorumlusu Cem Ülken ise yaptığı açıklamada, "Bir işletmeci arkadaşımız 'kızlara da futbol eğitimi verelim' dedi. Biz de belediye olarak bunu değerlendirdik. 350 bin nüfuslu ilçemizde yetenekli çocuklarımızın çıkacağını düşündük. Baya katılım oldu. Her saatlerde değişik yaş gruplarına göre çocuklarımız gelip burada sporlarını yapıyorlar. Futbol sadece erkek oyunu değildir, kızlarımızı da futbola yönlendirelim" dedi. Beylikdüzü Bayan Futbol Takımı Antrenörü Dilara Zengin de, çocukların sosyalleşmesi adına futbolun önemli bir spor olduğunu ifade ederek, "Erkek sporu olarak düşünülse de kadınlarda futbolu iyi oynayabiliyor. Küçük yaşta başlamak daha iyi olur. İlerleyen seviyelerde kategori olarak kendilerine avantaj sağlar" diye konuştu. "ECRİN MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMEK İSTİYOR" 12 yaşındaki Ecrin Başpınar'ın annesi Gülçin Başpınar da, kızının çok küçük yaştan beridir futbola merakının olduğunu vurgulayarak, "Ecrin, futbola çok hevesli ve meraklıydı. Ancak biz Beylikdüzü'nde kızların futbol oynayabileceği bir futbol takımı bulamıyorduk. Çok araştırdık bu konuyu. Sonrasında belediyenin böyle bir futbol takımı kurduğunu gördük ve burada futbola başladı Ecrin. Gerçekten çok mutluyuz. Ecrin futbolu çok severek oynuyor ve çok istekli. Ama nedense erkek sporu olduğu için kız çocuklarına bu imkan tanınmıyor. Aslında çok daha yaygın olması lazım. Ecrin'in hedefi büyük ve burada aldığı eğitimlerle milli takımlara kadar yükselmek istiyor" açıklamalarında bulundu.