(Görüntülü) 'Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü' Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün

Eczacıbaşı: "Bizi çok mutlu eden bir ödül"

Faruk Eczacıbaşı, Buenos Aires'ten seslendi

"Gelişimine devam eden 2000'i aşkın genç kızımız var"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Eczacıbaşı Spor Kulübü'nü binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle 'Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık gördü.



Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olması, binlerce genç kıza voleybol oynama imkanı sunması ve kadınların spordaki varlığını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 'Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görüldü. Kadın ve spor alanında dünyanın en prestijlisi olan ve IOC tarafından 18 yıldır verilen ödülü ilk kez Türkiye'den bir aday kazanırken, kulüp olarak dünyada bu ödülün ilk sahibi de Eczacıbaşı Spor Kulübü oldu.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, kadınların spor yoluyla güçlendirilmesine, spordaki varlıklarının artırılmasına, binlerce genç kızın voleybol oynayarak spora kazandırılmasına ve hayallerinin peşinden gitmesine yönelik verdiği uzun soluklu katkılar sebebiyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2018 Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne aday gösterilen Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu ödülü kazanarak hem Türkiye'de hem dünyada bir ilki gerçekleştirdi.



"BİZİ ÇOK MUTLU EDEN BİR ÖDÜL"



Dün Buenos Aires'te gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Bizi çok mutlu eden bir ödül. Çünkü bu ödülün, spor alanında kazandığımız kupalarla ya da uluslararası başarılarımızla doğrudan bir ilgisi yok. Eczacıbaşı Spor Kulübü, erkek basketbolu ile çıktığı yola, kadın voleybolunu seçerek devam etti. Tüm kaynak ve yatırımlarını bu alana yönelterek, sporun kadınlar için daha ulaşılabilir olmasını sağladı. Kadın ve kız çocuklarının voleybola katılımını artırdı. IOC ödülüyle de bu çabalarımız taçlandırılmış oldu." diye konuştu.



IOC'nin Olympism in Action Forumu'nda düzenlenen ödül töreninde, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'nü almasını değerlendiren TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, "Eczacıbaşı Spor Kulübü, 50 yılı aşkın tarihi boyunca Türk sporunun gelişimine, kadınların spor alanındaki temsiliyetinin artmasına yönelik çok önemli çalışmalara imza attı. Voleybol alanında elde ettiği başarılar, dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olması Türkiye'de genç kızların spora yönelmesinde, voleybolun daha popüler hale gelmesinde büyük rol oynadı. Bu çabaların bugün IOC tarafından ödüllendirilmesi ve ülkemizden değerli bir kulübümüzün bu ödülü alıyor olması, gurur ve mutluluk verici. Bu başarının elde edilmesine yönelik katkı sunan tüm Eczacıbaşı Spor Kulübü ailesini tebrik ederim" dedi.



IOC, ödülün yanı sıra Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün başlatacağı ve kadınların spora katılımının teşvik edilmesini ve genç kızların spor aracılığı ile güçlendirilmesini destekleyecek bir proje için, Kulübe 50 bin Dolar değerinde hibe de sağlayacak.



FARUK ECZACIBAŞI, BUENOS AİRES'TEN SESLENDİ



Buenos Aires'ten görüntülü bağlantı yapan Eczacıbaşı, alınan ödülden gururdu duyduğunu belirterek, "Saat şu anda burada 06.30. Dün çok güzel bir ödül töreni vardı. Olimpiyat Komitesi ekibi tarafından çok büyük bir saygı gördük. Çok çok onur duyduk. Bu hepimiz için çok güzel bir ödül, bütün spor kulüpleri için çok güzel. Özellikle podyumda bir tek erkek olarak ben vardım, bu da bana ayrıca bir onur verdi. Hakikatten çok güzel projeler vardı. Bunların arasından sıyrılıp birinci olduk. Biz 50 senelik bir kulüp olarak yola çıktık, sonunda gücümüzü kadınlar voleybola ayırdık ve hakikaten aldığımız şampiyonlukların, aldığımız kupaların bahsi dahi geçmedi. Kadınlarla birlikte yaptığımız çalışmalardan bahsedildi. Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırmak bizim için onur verici oldu. Bu konuda katkısı olan tüm Eczacıbaşı ailesine, bize destek veren basındaki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir uyku uyuduk dün akşam. Herkese çok teşekkürler" açıklamasını yaptı.



"GELİŞİMİNE DEVAM EDEN 2000'İ AŞKIN GENÇ KIZIMIZ VAR"



Bir çok genç sporcunun gelişimine devam ettiğini ve bunun için çalışmaların sürdürdüğüne de değinen Eczacıbaşı, "2000'i aşkın genç kızımız var ve onlar yetişmeye başlıyor. Bu profesyonelliğe giden bir süreç. Genç kızlarımızda, onların voleybolcu olmalarından ziyade, bundan sonraki kariyerlerinde yapacakları başarılarının ilk adımlarını kendilerine gösterebilmek için çalışıyoruz. Kendilerine güvenmelerini sağlamak, başarının ne demek olduğunu anlatabilmek ve onları geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. 2000 genç kızdan bahsedecek olursak, bunların hepsinin voleybolcu olmasını bekleyemeyiz. Ama hepsinin ilerideki yaşantılarında başarılı bir insan, başarılı bir kadın olmalarını sağlayabiliriz. Voleybol sadece bunun bir aracı. Ancak voleybol belli bir kısmı için gerçekleşebilecek bir şey. Ama geriye kalanlara da dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



IOC KADINLAR VE SPOR ÖDÜLÜ



IOC her yıl kadınların Olimpiyat Oyunları'na ve genel olarak spora katılımlarını teşvik eden, kadınları spor kuruluşlarında yöneticilik ve liderlik yapmaları için destekleyen, onları eğiterek sporun her alanında gelişmelerine ve güçlenmelerine katkıda bulunan, öncülük eden, örnek olan kişi ve kurumlara ödül veriyor. Ödül, dünyadaki 206 Milli Olimpiyat Komitesi, Kıtasal Spor Birlikleri, Uluslararası ve Ulusal Spor Federasyonları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversitelerin adayları arasından yapılan değerlendirme sonucunda veriliyor.