(Görüntülü) 'Junioshow' Bebe Hazır Giyim Fuarı Bursa'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

Bursa'da 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonların dan oluşan Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ?Junioshow?, yoğun bir katılımla ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Bursa Uluslar arası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ?Junioshow? fuarı, Bursa?da 2019 yılının ilk fuarı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey?in yanı sıra sivil toplum kuruluşu kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.

200?e yakın üretici firmanın katıldığı fuarda İlkbahar-Yaz dönemine ait 10 binden fazla ürün, yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuldu. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından, sektörün öncü modelleri çocuk mankenlerle defile alanında gösteri yaptı. Fuaye alanında hazırlanan defilede çocuk mankenler İlkbahar-Yaz modasının trentlerini sergiledi. 60 ülkeden alım heyetinin ziyaret ettiği Junioshow fuarı 12 Ocak?a kadar ziyaret edilebilecek.

Junioshow fuarının 2019?un ilk fuar buluşması olduğunu belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ?Yılsonuna kadar 13 farklı sektörde yapacağımız fuarlarla başta Bursa olmak üzere bu bölgenin istihdam ve ihracatına destek olmaya devam edeceğiz. İstanbul, İzmir ve Bursa en fazla fuar hazırlanan ilk 3 şehir haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilk 2?yi zorlayacağız. Bu hedefle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye birçok sektörde olduğu gibi barıdaki gelişmiş sanayileri olan ülkelerle yarış içerisine girdi. Biz de Türkiye olarak önümüzdeki dönemde dünya fuarcılığında önemli bir pay alacağız? dedi.