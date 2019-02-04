(Görüntülü) İlçede judo takımı kurdular, şampiyonluğa odaklandılar

TRABZON’un Düzköy ilçesinde judo antrenörleri Bayram Çelik ile Fahri Altunbaş, gençlere spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla 2,5 yıl önce judo takımı kurdu. 6-14 yaş kategorisinde 70 sporcu sayısını elde eden 2 antrenör, kısa zamanda ilçede judo sporunu sevdirmeyi başardı. Yerel ve uluslararası turnuvalarda dereceler elde eden judocuların yeni hedefi ise Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluklar elde etmek.



Trabzon Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan judo antrenörleri Bayram Çelik ile Fahri Altunbaş, 2,5 yıl önce kendi köylerinin de bulunduğu Düzköy ilçesinde gençlere spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla judo takımı kurmaya karar verdi. Okullarda ve ilçede broşürler dağıtarak çocukların ailelerine ulaşan ve bununla da 6-14 yaş kategorisinde 70 sporcu sayısını elde eden 2 antrenör, kısa zamanda ilçede judo sporunu sevdirmeyi başardı. Kurdukları judo takımıyla ara vermeden çalışmalara başlayan genç sporcular, çeşitli turnuvalara da katılarak dereceler de elde etti. Minik sporcuların oluşturduğu judo takımının hedefi ise, gelecekte Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluklar elde etmek.



'HEDEFİMİZ TÜRKİYE VE AVRUPA’DA BAŞARILI OLMAK'



Antrenörler Bayram Çelik ile Fahri Altunbaş, minik sporcuların bazılarının 5-10 kilometre mesafeden yürüyerek antrenmanlara geldiklerini, zor koşullara rağmen yine de antrenmanları kaçırmadıklarını söyledi. Antrenör Bayram Çelik, “Kıyafet, minder, sporcumuz yokken Fahri hocamızla birlikte ‘bu işi başaracağız’ dedik. Yaptığımız araştırma ve girişimler neticesinde judo takımımızı oluşturduk. İlk başlarda çok zorlandık ancak bu oluşumu sağladık. Açıkçası böyle bir kitleye, sporcu sayısına ulaşacağımızı düşünmemiştik. Burası kırsal kesim olduğu için ellerinde telefon olmayan, bilgisayara bağımlı kalmayan, sokakta bisiklet süren, oyun oynayan çocuklarla karşılaştık. Yaklaşık 2,5 yıldır aynı sporcularımızla çalışıyoruz ve güzel adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz Türkiye dışında Avrupa’da ve olimpiyatlarda mücadele edecek bir tane bile olsa sporcu kazanmak. İl dışında turnuvalara katıldık ve meyveleri toplamaya başladık ama tabii ki bu daha başlangıç” dedi.



'PARİS’İ GÖRMEYİ HAYAL EDEN SPORCULARIMIZ VAR'



Antrenör Fahri Altunbaş ise, ilçedeki tüm çocuklara ulaşarak spor yaptırmayı arzuladıklarını belirterek, “Merkezde spor yapanların imkanlarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Biz de kırsaldan yetişmiş bir sporcu olarak ilçedeki gençlerimize de böyle bir olanak sunmak istedik. Yarın spor sayesinde onlara bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Başarılı olmasalar bile ahlaklı, vatanına, milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek için buradayız. Buradakilerin birçoğu il dışını görmemiş, ayakkabısı, spor giysisi olmayan çocuklardı. Spor sayesinde farklı illeri hatta farklı ülkeleri görme imkanı bulacaklar. İçlerinde Paris’i görmeyi hayal eden sporcular var. Belki de spor sayesinde bu hayallerine ulaşacaklar. Başka ilçeler ve köylerde de bu işi yaymayı hedefliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız var” diye konuştu.



Genç judocular ise, Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmak istediklerini, bunun için de azimle çalıştıklarını söyledi.

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