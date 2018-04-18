(Görüntülü Haber) Sergen Yalçın: "37-38 puanlar kümede kalmaya yetebilir" (2)

Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ / KONYA,() Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sene enterasan bir lig olduğunu söyleyerek, 37-38 puanın kümede kalma adına yeterli olabileceğini söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Tatlıcak Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde başlayan antrenman ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol-pas oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Takımdaki tüm futbolcuların elllerinden gelenin fazlasını yaptığını ifade eden Sergen Yalçın, "Bu sürecin çok sıkıntılı ve zor geçeceğini ilk geldiğimde de söylemiştim. Çok zorlu bir pozisyonda başladık ve ligin bitiminde hepimizin isteği Konyaspor'un kümede kalması. Oyuncularla beraber burada çok ciddi bir fedakarlık söz konusu. Takım oynadığı müsabakalarda özellikle oyuncular elinden gelenin en iyisini, hatta daha fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Çok gayretli bir oyuncu grubu var. Bundan çok memnunuz. son oynadığımız maçta oyun oynayan takım bizdik. Çok pozitif olan taraf bizdik. Malesef üçüncü bölgede üretkenlikte biraz sıkıntı yaşadık. Yinede 4-5 tane pozisyonumuz vardı. Atabilirdik, kazanabilirdik. Son paslarda ve vuruşlardaki beceriksizliğimiz skorun berabere kalmasını sağladı. Rakibe ikinci yarı hiç pozisyon vermedik. Puan herzaman puandır diye düşünüyoruz" dedi. "KASIMPAŞA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ" Kasımpaşa maçının önemli olduğunu ve bu maça çok değer verdiklerini belirten Yalçın, "Bu hafta Kasımpaşa'yla içerde oynuyoruz. Biz bu maça çok değer veriyoruz. Çok önemli bir müsabaka. İçerde oynadığımız müsabakaları mutlaka kazanmak zorundayız. Tabi bu müsabakada taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Konyaspor taraftarının bu hafta tamamıyla tribünde olması gerekiyor. Onlar takım için itici bir güç. Onların desteğiyle takım çok daha fazla mücadale edip, üretici olabiliyor. Bunu daha önceki Sivas ve Kayseri maçlarında gördük. Bu hafta dolu tribünler önünde oynarsak bizim için çok daha iyi bir oyun olabilir. Taraftarımıza çok fazla ihtiyacımız var." diye konuştu. "HERKESİN ŞANSI EŞİT" Puan cetvelindeki 5-6 tamının şanslarının eşit olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Şuanki pozisyonumuz çok kötü bir poziusyon değil. Başladığımızda küme düşme grubunun altındaydık. Şimdi şanslar eşit. Orada 5-6 tane takım var. O pozisyonda bulunan herkesin şansı eşit. Kimse için avantajlı bir durum yok. 1,2 puan var ama fikstüre bakınca çok fazla avantajlı bir durum gibi görünmüyor. Bunu kalan müsabakalarda lehimize çevirebiliriz. Çevirmek için kazanmak lazım. Müsabakaları kazandığınız zaman işler daha kolay olacak. Belli bir puan ritüeli var. Onu yakalayabilirsek bizim için başarılı bir final olabilir diye düşünüyorum. Şuanki birlik beraberleğimiz gayet güzel. İnşallah bunu artık sonuca yansıtırız" ifadelerini kullandı. "37-38 PUAN KÜMEDE KALMAYA YETEBİLİR" 37-38 puanın kümede kalmak için yetebileceğini söyleyen Yalçın, "Puan olarak fikstürleri takip ettiğimiz için kim ne alır kim ne verir maçlar kazanılır mı, kaybedilir mi? Kimin kimi yeneceği çok belli olmuyor. Herkes çok mücadale ediyor. Aşağıdaki herkes çok mücadele ediyor. Yukarda bir şampiyonluk yarışı aşağıda bir küme düşme yarışı. Bu sene çok enterasan bir lig oluyor. Herkesin bir hedefi var. Bu hedefler doğrultusunda herkes çok büyük çaba sarf ediyor. Küme düşme hattının 37-38 puanı çok geçeceğini düşünmüyorum. 37-38'ler küme düşme hattı için yeterli olacak gibi görünüyor. Kasımpaşa maçı puan cetveli için bir kriter maçı olacak. Bu maç bizim için çok önemli" şeklinde konuştu. ETO'O'YA SAYGI DUYMAK LAZIM Antalyaspor maçında taraftarların Samuel Eto'o'ya yönelik yaptığı hareketleride değerlendiren Sergen Yalçın, "Eto'o konusu çok fazla önemli bir konu değil. Zaten Türkiye'de herkesin başına gelen bir konu. Eto'o kariyeri çok yukarda olan üst seviyede bir oyuncu. Dünya kupası tanıtımı için Rusya'da. Türk olsun yabancı olsun oyunculara saygı duymak lazım. Çocuklar çıkıyorlar ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. Birgün burada oynarlar öbür gün başka yerlerde oynarlar. Bu profesyonel bir iş. Herkesin geçim kaynağı bu iş. Bana göre sağlıksız bir tepkiydi. Gerek yoktu. Antalyaspor'a hizmet etmiş bir oyuncu. Bana göre gereksiz bir davranış oldu" dedi.