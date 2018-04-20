(Görüntülü Haber) Şenol Güneş'in doktoru Aydın: "Önemli bir hasar yok, sarsıntı geçirmiş"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL,()





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doktoru Yunus Aydın açıklamalarda bulundu.



Aydın, Güneş'in kafasında ufak bir yara olduğunu belirterek, "Arkadaşlaırmız ilk müdahaleyi yaptı ve dikiş attı. Beyinde önemli bir hasar yok, bir sarsıntı geçirmiş. Bu gece müşahede altında tutacağız. Hayati bir tehlike yok. Basit bir beyin sarsıntısı. Bir düşme var, kafasına gelen bir cisim var. Bunun yaptığı bir yara var. Dikiş atılmış. Basit bir kafa travması, emniyet olarak tutuyoruz" dedi.



Güneş'in muayenesinde bir problem olmadığını söyleyen Aydın, "Çok minik sızmalar olur, baş ağrısı şikayeti olursa bakarız. Şenol hoca benim hastamdır, eskiden bir dostluğumuz var. Hayati bir tehlike yok. Muayenesinde bir problem yok, şuuru açık ve kendinde. Bu akşam tutuyoruz, yarın büyük bir ihtimalle göndereceğiz" ifadelerini kullandı.