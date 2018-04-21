(Görüntülü Haber) Orman, Azerbaycan'da Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu

BAKÜ,() Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendi adına düzenlenen Fikret Orman Futbol Turnuvası'na katılmak için Azerbaycan'ın Bakü kentine gitti. Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen turnuvanın açılışını yapmak adına bu sabah hava yoluyla Bakü'ye giden Orman, burada turnuvanın açılışını yaptı ve Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi. Orman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarla özçekim yaptığı bir anın fotoğrafını paylaşarak, "Azerbaycanlı Beşiktaşlılarla güzel bir turnuvada bir araya geldik. En kısa sürede yeniden bir araya geleceğiz. Bir gün değil, her gün Beşiktaş" notunu düştü. Orman'ın bu akşam saatlerinde İstanbul'a dönerek, yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçını Vodafone Park'ta takip etmesi bekleniyor.