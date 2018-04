(Görüntülü Haber)Okçuluk kültürü Bursa’da yaşatılıyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA,() Bursa'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bursa Bölge Elemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri nedeniyle Bursa'ya gelen 11 ilden 874 sporcu, İstanbul'da yapılacak Fetih Kupası'na katılmak için ter döküyor. Bu yıl 6'ncı kez planlanan Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'da organize edilecek olan Uluslararası Fetih Kupası'na olan yoğun ilgi nedeniyle uygulamaya alınan elemeler, Bursa'da Atatürk Stadyumu alanı ile Yunuseli Havaalanı'nda yapılıyor. Atatürk Stadyumu alanında Mehter Takımı'nın marşları ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri protokol programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. "OKÇULUK, BİR RUHUN YANSIMASIDIR" Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Nasıl ki Osmanlı Selçuklu'dan bir kopuş değilse Cumhuriyet de Osmanlı'dan kopuş değildir. Geleneksel değerlerimizi sahiplenip gelecek kuşaklara aktarmak durumundayız. Okçuluk, sadece kas gücüne dayanan bir spor değil, bir ruhun yansımasıdır" dedi. Bursa'nın büyük medeniyetin başkenti olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bursa'nın aynı zamanda tarihin çıkış noktası ve dirilişin bir mekanı olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Fetih Kupası elemelerinin Bursa'da yapılması çok önemlidir. Kadim değerlerimize tutunacağız, bizi biz yapan değerlere, kendimize ve geçmişimize sahip çıkarak Yeni Türkiye'ye yürüyeceğiz" diye konuştu. "OKÇULUK ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR" Okçuluğun belli ilkeleri ve kuralları bulunan bir spor olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Okçuluk, bünyesinde disiplin ve atış teknikleri barındıran geleneksel bir değerimizdir. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya getirdiği geleneklerden biridir. Her ne kadar bir savaş sanatı olarak ortaya çıkmışsa da ahlaki ilkelere ve idmana dayalı bir spor dalı hâline getirilmiş, 15'inci yüzyıldan itibaren ise ok meydanları ve okçuluk tekkeleri gibi özel alanlara sahip düzenli bir spor faaliyeti hâline gelmiştir" şeklinde konuştu. Başkan Aktaş, aynı zamanda Yunuseli Havaalanı'nda da müsabakaların sürdüğünü hatırlatarak, "Hem bir spor dalını inşa ederken hem de bir kültürü ve anlayışı, tanıtmak ve yaşatmak adına icra edilen bu sporu önemsiyoruz" dedi. BAŞKAN AKTAŞ, OK ATTI Başkan Aktaş, daha sonra Çavuşoğlu ile birlikte puta okçuluğu alanında ok attı ve alanda oluşturulan stantları ve çadırları gezdi. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Mert Sezai Çavuşoğlu da puta okçuluğu alanında ok attı. Programın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı da bir gösteri yaptı. İlk üç etabı biten elemelerin Bursa ayağı da tamamlandıktan sonra Uluslararası Fetih Kupası yarışmaları, 27-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.