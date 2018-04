(Görüntülü Haber) Okan Buruk: “İlk finalimiz Göztepe ile” (2)

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()







Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Galatasaray’ı 2-0 yenerek finale kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, ara vermeden Süper Lig’de konuk edeceği Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.



Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde dün yapılan idmana ağrıları süren Soner, Serginho, Onur Ayık ve Bilal Kısa katılmazken, karşılaşmada forma giyen oyuncular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi yaparak çalışmayı tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, “Çok sevinçliyiz, yarı finale çıktığımızda hedefimizin final oynamak olduğunu söyledik. Özellikle ilk maçta kendi sahamızda oynamadan önce de hedefimizin böyle bir başarıya ulaşmak olduğunu, bunun hem bizler için hem de Akhisar halkı için büyük bir mutluluk olacağını belirttik. Yarı final oynamak da önemliydi bizim için ama finale çıkmak çok daha önemli” dedi.



“İlk maçta işler çok istediğimiz gibi gitmemişti” diyen Buruk, “Ümidimizi ikinci maça götürdük. Maçtan önce erken gol bulmanın öneminden bahsettim. Futbolun içinde her şey var, bunu da üstüne basarak söyledim. Son haftalar da Avrupa liglerinde ve Şampiyonlar Ligi’nde gerçekten inanılmaz geri dönüşler olmuştu. Kimsenin beklemeyeceği şeyler olmuştu. Bu da tabi psikolojik olarak her oyuncuyu etkiler, yani baktığınızda Şampiyonlar Ligi’ndeki sonuçlar 1 gün sonra Avrupa Ligi’ne yansımıştı. Bunu seyreden buradaki oyuncular da herkesi her yerde herkes yenebilir düşüncesi oluştu. Özellikle futbolda psikolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu da bize oyun içinde daha inançlı olmamızı ve maça daha çok sarılmamızı sağladı. Özellikle gol bulduktan sonra daha çok inandık ve rakibimizin de geriye düşmesi ile bize çok daha alanlar verdiğini gördük. Bunu da iyi değerlendirdik. Gol pozisyonları bulduk, goller attık ve günün sonuna baktığımızda finale ulaşan takım biz olduk. Bu da bize tabi çok büyük bir mutluluk veriyor ve gurur veriyor” diye konuştu.



Finale çıkmanın önemli olduğunu ama kendileri için ligde Pazar günü oynanacak Göztepe maçının da final niteliğinde olduğunu belirten Okan Buruk, “Pazar günü kendi sahamızda Göztepe ile oynayacağımız bizim için özellikle ligdeki maçlarımıza baktığımızda bir final daha var. Ligde 34 puanı bulduk, son haftalardaki istemediğimiz sonuçlar bize farklı düşünceler içerisine itiyor. Ama özellikle bu kupa maçındaki moralle birlikte bir final maçına daha odaklanmamız gerekiyor. Hafta sonu oynayacağımız Göztepe maçı bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli. Kendi sahamızda seyircimizin de desteği ile her şeyimizi ortaya koyarak maçta en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah kazanırsak bizim için çok önemli olacak ve ileriye daha umutla ve rahat bakacağız. Tabi kazansak lig bitmiyor ama bizim için çok önemli bir maç” dedi. Akhisar’da Göztepe maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.