(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları (2)

(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları (2)

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