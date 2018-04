(Görüntülü Haber) Kemer'de Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kemer Belediyesi Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Almanya'dan 2 takım, Rusya, Kazakistan ve Türkiye'den birer takım, barış ve kardeşlik için sahaya çıktı. Kemer Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Dostluk ve Kardeşlik Halı Saha Futbol Turnuvası, Kemer Belediyesi Spor Kompleksi'nde başladı. Turnuvada Antalya Alman Konsolosluğu FC Adler Futbol Takımı, Almanya Ankara Diplomatik FC Stiefel Futbol Takımı, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Futbol Takımı, Kazakistan Antalya Konsolosluğu Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Kemer Protokol Futbol Takımı barış ve kardeşlik için sahaya çıktı. 4 ÜLKENİN MARŞLARI OKUNDU Turnuva Alman, Rus, Kazak ve Türk takımlarının sahada yerini alması ve milli marşlarının okunması ile başladı. Daha sonra takım halinde fotoğraf çektirildi ve takım kaptanları başlama vuruşu yaptı. Turnuvada ilk maç Türkiye Cumhuriyeti Kemer Protokol Takımı ile Kazakistan Antalya Konsolosluğu Takımı arasında yapıldı. MUSTAFA GÜL DE SAHAYA ÇIKTI Türkiye Kazakistan maçında Türkiye adına Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, Kemer Cumhuriyet Savcısı Semih Altun, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün oğlu İsmail Gül ile resmi kurum çalışanları, Kazakistan adına ise Kazakistan Antalya Konsolosu Baurzhan Alzhanov, Konsolos Yardımcısı Arman Nazarbayev ile konsolosluk çalışanları mücadele etti. Ayrıca maçlar süresi boyunca Kemer Otelciler Birliği'ne (KETOB) bağlı oteller halı saha etrafında stantlar açarak sporculara ve taraftarlara yemek ve içecek ikramında bulundu. "BARIŞ ADINA DÜZENLEDİK" Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Biliyorsunuz 2015 yılının sonundan itibaren turizmde de bir sıkıntı vardı. Ülkeler arasındaki kırgınlıklar, dargınlıklar vardı. Hem Rusya ile ilgili hem de Almanya ile ilgili dargınlıklarımız vardı. Biz bunları giderebilmek için Kemer Belediyesi olarak harekete geçtik ve bu hareketin içerisinde de Almanya, Rusya, Kazakistan ve Kemer protokolü olarak bir turnuva düzenledik. Kemer Belediyesi bu konuda her zaman öncülük yapıyor. Daha önce pilotun eşine evle başlayan Rusya ile yakınlaşmamız, İstanbul'da ölen 11 Alman vatandaşının birinci derece yakınlarına ömür boyu tatil kararını meclisimizden geçirmemiz Kemer Belediyesi'nin dostluklara ne kadar çok önem verdiğinin bir örneğidir. Onun için biz bu sene yine yaptık. Aslında biz bunu Antalya'daki konsolosluklar düzeyinde yapıyorduk ama artık büyükelçilikler bazında bunu yapmak istedik. Ama göründüğü gibi Türkiye'deki ve dünyadaki seçimler ve bazı sıkıntılardan dolayı gerçekleştiremedik. Ama yine de bu sene 3 ülke ve Kemer protokolüyle beraber bunu gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki turizmin hem de ülkenin dostluk adına yapılacak bütün adımları Kemer Belediyesi olarak atıyoruz. İnşallah bunların neticesi, sonucu gelir. Her sene bunu bir turnuva olarak devam ettireceğiz. Belki sezon sonunda yine görüşüp büyükelçilikler düzeyinde turnuvamızı yapabilirsek Kemer adına da iyi olur diye düşünüyorum" dedi. "BENİM ADIMA OĞLUM OYNUYOR" Turnuvada kısa bir süre sahaya çıktıktan sonra yerini oğlu İsmail Gül'e bırakan başkan Mustafa Gül, "Tabii biz futbolu çok eskiden oynuyorduk ama uzun yıllardır oynamıyoruz. Ben her gün sabah yürüyüş yapıyorum ama yürüyüş kaslarıyla, futbol kasları birbirine benzemeyen şeyler. Bir de oğlum geldi bugün. Akşam duymuş maç olacağını ve uçakla geldi. Ben de sadece protokol gereği görünüp yerimizi temsilen oğluma bıraktım. O benim yerime devam ediyor" diye konuştu.