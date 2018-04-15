(Görüntülü Haber) Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ümit Özat: "Oyuncularım diken üstünde olmayı çok seviyor" Marius Sumudica: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı" "Buraya gelen takımların kolay kolay gol atmasını istemiyorum" Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, () Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Kayserispor'u tebrik eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını kazandıktan sonra bu tür maçların zor olacağını futbolcularıma anlatmaya çalıştım. Oyuncularım diken üstünde olmayı çok seviyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi. MARİUS SUMUDİCA: "BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI" Kaybettikleri maçların ardından bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, "Öncelikle bize destek olan taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ardından da oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün sahada mücadele eden bir takım vardı. Takımımız bildiğiniz gibi mağlup ettiği zamanlarda sorumluluğun benim üzerinde olduğunu söylemiştim. Bu galibiyette benim hakkım. İyi durumdayız 6'ncı sıradayız. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önümüze bakacağız. Başakşehir ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Herkese tekrar gücümüzü göstereceğiz. Bu sene takımın iyi şekilde devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı. "BURAYA GELEN TAKIMLARIN KOLAY KOLAY GOL ATMASINI İSTEMİYORUM" İç sahada oynadıkları karşılaşmalarda kolay gol yemek istemediğini ifade eden Sumudica, "Oynanan karşılaşmaya değinen Sumudica, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçın başından bu yana kontrolü elimizde tuttuk. Her zaman takımın gelişimine destek olacağız. Buraya gelen takımların kolay kolay gol atmasını istemiyorum. İlkbaharla yeni bir mevsim geldi. Oyuncularımın kafası da galiba temizlendi" şeklinde konuştu.