(Görüntülü Haber) Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 5 madalya ile tamamladı Ercan ATA - ANTALYA,()    Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde...

(Görüntülü Haber) Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 5 madalya ile tamamladı

Ercan ATA - ANTALYA,() 


 

Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde 4 bronz madalya kazanırken, takım sporlarında ise kadınlarda dünya üçüncüsü oldu.

Erkeklerde madalya kazanamayan Türkiye, kadınlarda Zeynep Çelik, Ecem Taşın, Raziye Uluçam ve Duygu Çete Artar ile 4 bronz madalya kazanırken, Kadın Milli Takımı ise takımlarda Japonya ve Özbekistan'ın ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

YORUM EKLE
Gönder