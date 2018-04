(Görüntülü Haber) Eskişehirspor - Samsunspor maçının ardından

Yılmaz Vural: "Rakibimizi zora soktuk" Besim Durmuş: "Camiamızdan özür diliyoruz" Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Eskişehirspor, sahasında Samsunspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyetle avantaj yakaladıklarını söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "5 maçlık dilimde, malum bir maç kaybettik. Sonrasında bu çok önemliydi. rakibimiz önümüzdeki hafta Denizli ile oynuyor biz Antep'e gidiyoruz. Dolayısıyla bu maç çok önemliydi. Şimdi 3 takım 34 puan oldu. Biz ikisinden ikili avantaj olarak iyi olduk. Bundan sonrasıyla ilgili en azından biz hiç kaybetmezsek ikili averajla ligde kalırız. Yani bir imkan yakaladık. Umarım artık biz bundan sonraki maçlarda, ikili averajın çok önemli olduğu bu olayda, şu anda biz bir adım öndeyiz. Bu demektir ki Eskişehirspor takımı bundan sonra oynayacağı 3 maçı kazanırsa şuan ligde kalmış olabilir. Yani öyle bir küçük avantajımız var. Bunu kaybetmemiz için bu maç çok önemliydi, hem sonucu anlamında, ortaya koyduğumuz oyun anlamında, hem taraftarımızla olan ilişkimiz anlamında bakın çok güzel atmosfer çıktı ortaya. Maç kazanılır ama bu öyle bir kazanç oldu ki çünkü bizimle aynı sorunu yaşayan rakibimizi hakikaten çok zora soktuk. Hakikaten ben çocuklara ikinci devre hala atak yapmaları düşüncesiyle aynı tarzda oynatsaydım farklı bir sonuç olurdu. İstemedim onu çünkü karşımızdaki rakibi de düşünmek lazım. Onun da çok önemli maçı var, onurunu gururunu kırmanın bir anlamı yok. Hepimiz aynı duruma düşeriz, empati yaparız çocuklarımızla konuştum belki ikinci devre biraz geri çekilip oyunu tercih ettik, rakip bize gelsin istedik" diye konuştu. BESİM DURMUŞ: "CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ" Beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş ise şunları söyledi; "Bugün buraya gelirken aslında çok ümitliydik. Eskişehir'i aynı iki büyük camia ama ligin dibinde kalmıştık. Ligin boyu da kısaldı. Yani 3-4 tane düşecek takımdan bir final de buydu. Bir finalimiz de Samsun'da Denizli ile oynayacaktık. Maalesef bugün burada hiç ummadık bir sonuçla karşılaştık. Son 7-8 haftada 4 tane gol yemiştik. Bunun iki tanesi düşen Antep takımındaydı. Samsunspor iyi mücadele eden az pozisyon veren, bir tavır koyan, gol sorunumuz vardı evet ama mücadele gücümüz her takıma her yerde bir tavır koyacak karakterimiz vardı ama bugün onu da ortaya koyamadık. Eskişehir taraftarıyla bir de ilk 10 dakika, 20 dakika bizim için değerliydi. Eskişehir'in yaratacağı duran toplar, karambollerden, faullerden seyirciyi de arkasına alıp güçlendirmek, cesaretlendirmek istemiyorduk. Tam o dakikalarda bir gol geldi, arkasından bir gol daha olunca zaten seyircinin desteğiyle beraber maalesef çok erken direnç gücümüz kayboldu, bir tepki koyamadık. 10 kişi de kalınca zaten maç bir başka tarafa gitti. Bugün Samsunspor olarak biz hem çok üzgünüz hem bu sonuç bizim için travmatik bir sonuç oldu. Bir tavır ortaya koyamadık. Bu bizi çok üzdü. Daha önceki maçlarımızda kazanamazsak da iyi mücadelemiz vardı. Bugün bunu ortaya koyamadık. Eskişehir'i tebrik ediyoruz. Seyircisi ile bütünleştiler. Önemli bir galibiyet aldılar. Bizim de içeride son finalimiz var. Ya olacağız ya olacağız. Bütün odak noktamız orası olacak. Ama bugün burada ortaya koyduğumuz futbol çok üzücü. Camiamızdan, buraya gelen taraftarımızdan, herkesten özür diliyoruz. Bugünkü sonuç, ortaya konulan tavır hiç hoş değildi. Bunun mazereti olmaz. Önümüzde bu maçtan daha değerli bir maç var. Bu maçı da telafi edebileceğimiz 10 puanlık bir maçı rakibimizle oynayacağız. O maça odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.